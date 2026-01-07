विज्ञापन
Foods To Avoid With Tea: चाय के साथ खाते हैं ये 5 चीजें? तो सेहत को हो सकता है भारी नुकसान, जानें चाय के साथ क्‍या नहीं खाना चाह‍िए

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो चाय के साथ कुछ खास चीजों का कॉम्बिनेशन एसिडिटी से लेकर पोषण की कमी तक का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं चाय के साथ किन 5 चीजों से तौबा कर लेनी चाहिए.

Foods To Avoid With Tea : हमारे देश में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक अहसास है. सुबह की शुरुआत बिना कड़क चाय के अधूरी लगती है. हम में से ज्यादातर लोगों को चाय के साथ कुछ न कुछ चबाने की आदत होती है. पहले लोग बिस्कुट या नमकीन खाते थे, लेकिन अब फिटनेस के चक्कर में कई लोग ड्राई फ्रूट्स (Nuts), नींबू या अंकुरित अनाज जैसी चीजें चाय के साथ लेने लगे हैं.

Chai Ke Sath Kya Nahi Khana Chahiye: लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये "हेल्दी" लगने वाली आदतें असल में आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं? हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो चाय के साथ कुछ खास चीजों का कॉम्बिनेशन एसिडिटी से लेकर पोषण की कमी तक का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं चाय के साथ किन 5 चीजों से तौबा कर लेनी चाहिए.

चाय के साथ क्‍या नहीं खाना चाह‍िए | Chai Ke Sath Kya Nahi Khana Chahiye

1. नींबू और चाय: एसिडिटी का घर

कई लोग वजन घटाने या पेट की चर्बी कम करने के चक्कर में 'लेमन टी' पीते हैं या चाय में नींबू निचोड़ लेते हैं. सुनने में यह हेल्दी लगता है, लेकिन असल में यह पेट के लिए काफी भारी पड़ सकता है. चाय की पत्तियों को जब सिट्रिक एसिड (नींबू) के साथ उबाला या मिलाया जाता है, तो यह ड्रिंक बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है. इससे आपको पेट फूलना (bloating), सीने में जलन और पेट में अल्सर की समस्या भी हो सकती है. अगर आपको पहले से गैस की दिक्कत है, तो यह कॉम्बिनेशन उसे और बिगाड़ सकता है.

2. दूध और चीनी: चाय के फायदों का दुश्मन

चाय एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना होती है, जो शरीर की सफाई करते हैं. लेकिन जैसे ही आप इसमें दूध और चीनी मिलाते हैं, इसके सारे औषधीय गुण खत्म होने लगते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाय का असली फायदा उठाने के लिए इसे 'ब्लैक टी' के रूप में बिना चीनी के पीना चाहिए. दूध मिलाने से चाय में फैट और कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाते हैं, जिससे यह एक हेल्दी ड्रिंक के बजाय वजन बढ़ाने वाला ड्रिंक बन जाता है.

3. नट्स (Nuts) और चाय: पोषण की बर्बादी

अक्सर लोग बिस्कुट छोड़कर चाय के साथ बादाम, काजू या अखरोट खाने लगते हैं. यह सुनने में तो बहुत अच्छी डाइट लगती है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है. चाय में टैनिन (Tannin) नाम का एक तत्व होता है. जब आप चाय के साथ नट्स खाते हैं, तो यह टैनिन नट्स में मौजूद पोषक तत्वों (विटामिन और मिनरल्स) को शरीर में सोखने (absorb) से रोक देता है. यानी आप महंगे ड्राई फ्रूट्स खा तो रहे हैं, लेकिन उनके फायदे आपके शरीर को मिल ही नहीं रहे. इसलिए नट्स और चाय के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर रखें.

4. बेसन के पकोड़े और नमकीन: स्वाद में हिट, सेहत में फ्लॉप

"चाय और पकोड़े"—यह नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, खासकर बारिश के मौसम में. लेकिन यह सबसे खराब फूड कॉम्बिनेशन में से एक है. बेसन से बनी तली-भुनी चीजों को चाय के साथ खाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है. इससे पेट में भारीपन, कब्ज (constipation), एसिडिटी और सीने में तेज जलन की समस्या हो सकती है. बेसन और चाय का मेल पेट की कार्यक्षमता को धीमा कर देता है.

5. फल और चाय: पेट खराब होने की गारंटी

फल सेहत के लिए वरदान हैं, लेकिन चाय के साथ या चाय पीने के तुरंत बाद फल खाना भारी पड़ सकता है. फलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जबकि चाय में कैफीन होता है. जब फल और चाय पेट में मिलते हैं, तो पेट खराब होने या मरोड़ उठने की समस्या हो सकती है. खासकर तरबूज या खरबूज जैसे फल, जिनमें पानी बहुत ज्यादा होता है, उन्हें चाय के साथ लेने से शरीर का हाइड्रेशन सिस्टम बिगड़ सकता है.

चाय का आनंद लेना बुरा नहीं है, बस इसे सही तरीके से पीना जरूरी है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह की चाय आपको ताजगी दे न कि बीमारी, तो ऊपर बताई गई चीजों को चाय के साथ मिलाना बंद कर दें. चाय को अकेले पिएं या फिर उसके साथ बहुत हल्का और सादा नाश्ता लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

