जरा-सी मलाई से डबल घी निकालने की 3 आसान ट्रिक्स, स्वाद और खुशबू भी होगी कमाल

Ghee Hacks: यहां हम आपको बता रहे हैं ऐसी ही 3 आसान और काम की ट्रिक्स, जिन्हें अपनाकर न सिर्फ घी ज्यादा मिलेगा, बल्कि उसकी खुशबू और रंग भी बेहतरीन होगा.

कम क्रीम से ज्यादा घी निकालने के आसान तरीके.

Jyada Ghee Kaise Nikale: घी का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत, स्वाद और परंपरा का प्रतीक है. पुराने समय में घर-घर में घी बनाया जाता था और आज भी बहुत से लोग बाजार के घी के बजाय घर का बना घी ही पसंद करते हैं. लेकिन, अक्सर एक शिकायत रहती है कि इतनी मेहनत के बाद भी मलाई से कम घी निकलता है. कई बार लगता है कि जितनी मलाई जमा की, उसके हिसाब से घी आधा भी नहीं मिला. असल में समस्या मलाई की मात्रा नहीं, बल्कि उसे संभालने और घी निकालने के तरीके में होती है. अगर सही ट्रिक अपनाई जाए, तो थोड़ी सी मलाई से भी डबल घी निकाला जा सकता है. यहां हम आपको बता रहे हैं ऐसी ही 3 आसान और काम की ट्रिक्स, जिन्हें अपनाकर न सिर्फ घी ज्यादा मिलेगा, बल्कि उसकी खुशबू और रंग भी बेहतरीन होगा.

ट्रिक 1: मलाई को फ्रीज नहीं, हल्की खटास तक रखें

अक्सर लोग मलाई जमा होते ही उसे फ्रिज में रख देते हैं. यह सबसे बड़ी गलती है. घी निकालने के लिए मलाई का थोड़ा खट्टा होना जरूरी होता है.

कैसे करें सही तरीका?

  • रोज की मलाई को एक ढके हुए बर्तन में इकट्ठा करें.
  • उसे फ्रिज में रखने की बजाय ठंडी और साफ जगह पर रखें.
  • 2-3 दिन में जब मलाई में हल्की खटास आ जाए, तभी उसे मथें.

हल्की खटास आने से फैट बेहतर तरीके से अलग होता है, जिससे मक्खन ज्यादा निकलता है और उसी से घी भी ज्यादा बनता है.

ट्रिक 2: मलाई को सीधे न पकाएं, पहले मक्खन निकालें

बहुत से लोग मलाई को सीधे गैस पर रखकर घी बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे घी कम निकलता है और जलने का खतरा भी रहता है.

सही तरीका क्या है?

  • खट्टी मलाई में थोड़ा ठंडा पानी मिलाएं
  • मथनी या मिक्सर से अच्छी तरह मथें
  • ऊपर तैरता हुआ सफेद मक्खन अलग निकाल लें

जब आप पहले मक्खन निकालते हैं, तो दूध का पानी और ठोस हिस्सा अलग हो जाता है, जिससे मक्खन शुद्ध होता है और घी की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है.

ट्रिक 3: मक्खन को धीमी आंच पर धैर्य से पकाएं

घी ज्यादा पाने की जल्दबाजी में तेज आंच पर मक्खन पकाना तीसरी बड़ी गलती है.

घी बनाने का सही तरीका:

  • मक्खन को मोटे तले की कड़ाही में डालें.
  • आंच हमेशा धीमी रखें.
  • बीच-बीच में हल्का चलाते रहें.
  • जब तल में भूरे रंग के दाने बैठ जाएं और ऊपर से साफ सुनहरा तरल दिखे, तब गैस बंद करें.

धीमी आंच पर पकाने से मक्खन पूरी तरह घी में बदलता है और एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती.

एक्स्ट्रा टिप्स जो घी बढ़ाने में मदद करें:

  • मलाई हमेशा फुल क्रीम दूध की लें.
  • घी छानते समय सूती कपड़े का इस्तेमाल करें.
  • ठंडा होने के बाद ही घी को जार में भरें.
  • घी वाले बर्तन में पानी की एक बूंद भी न जाए.

घर पर घी बनाना मुश्किल नहीं, बस सही तरीका आना चाहिए. अगर आप मलाई को सही समय तक रखें, पहले मक्खन निकालें और फिर धीमी आंच पर घी पकाएं, तो जरा-सी मलाई से भी डबल घी मिल सकता है. साथ ही घर का बना घी स्वाद, खुशबू और सेहत, तीनों में बाजार के घी से कहीं बेहतर होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

