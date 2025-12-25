दूध में कितना भी पानी मिलाया हो, उबालते समय ये एक चीज डाल दें, आएगी मलाई की मोटी परत

How to Get Thick Cream on Milk: घर में दूध उबालते समय अगर ऊपर मोटी मलाई जम जाए, तो यही ताजगी और शुद्धता की पहचान मानी जाती है. लेकिन, आज के समय में यह शिकायत आम है कि दूध चाहे जितना उबाल लें, ऊपर मलाई की परत बनती ही नहीं. कई बार लगता है कि दूध में पानी ज्यादा मिला हुआ है, इसलिए सारी मेहनत बेकार चली जाती है. खासकर चाय-कॉफी के अलावा मलाई निकालकर सब्जी या मिठाई बनाने वालों के लिए यह परेशानी और भी खलती है.

दिलचस्प बात यह है कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली कुछ आम सी चीजों की मदद से आप दूध में मलाई की परत को बेहतर बना सकते हैं. भले ही दूध थोड़ा पतला ही क्यों न हो. यह कोई जादू नहीं, बल्कि दूध के विज्ञान (फूड साइंस) से जुड़ा छोटा-सा घरेलू तरीका है, जिसे हमारी दादी-नानी भी अपनाती थीं.

आखिर दूध में मलाई बनती कैसे है?

दूध में मुख्य रूप से पानी, फैट (वसा), प्रोटीन और लैक्टोज होता है. जब दूध को उबाला जाता है, तो ऊपर की सतह पर फैट और प्रोटीन मिलकर एक पतली झिल्ली बना लेते हैं. यही झिल्ली ठंडी होने पर मलाई में बदल जाती है. अगर दूध में फैट कम हो या पानी ज्यादा हो, तो यह परत बहुत पतली बनती है या बनती ही नहीं.

मोटी मलाई के लिए दूध उबालते समय क्या डालें? | What Should You add When Boiling Milk to Get Thick Cream?

1. पहला तरीका

दूध उबालते समय उसमें एक चुटकी चीनी (शक्कर) डाल देने से मलाई जमने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है. यह तरीका कई घरों में आज भी अपनाया जाता है.

इसके पीछे क्या है वजह?

चीनी दूध के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यवहार के लिए डाली जाती है. चीनी दूध का उबालने का तापमान थोड़ा बढ़ा देती है. इससे दूध की सतह पर बनने वाली प्रोटीन-फैट की परत ज्यादा स्थिर हो जाती है. दूनतीजा यह होता है कि दूध ठंडा होने पर ऊपर मलाई की परत थोड़ी मोटी और एकसार जमती है.

यह तरीका दूध में फैट नहीं बढ़ाता, लेकिन जो फैट मौजूद होता है, उसे बेहतर तरीके से ऊपर जमने में मदद करता है.

2. दूसरा तरीका

जब आप दूध उबालने के लिए गैस पर रखें, तो उसमें कुछ चावल के दाने डाल दें. दूध में मोटी मलाई लाने के लिए इस सीक्रेट इंग्रीडिएंट के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं. बस आपको करना ये है कि दूध को गर्म करते वक्त उसमें कच्चे चावल के दाने मिला देने हैं.

दूध उबालने का सही तरीका क्या है? | What is the Correct Way to Boil Milk?

सिर्फ चीनी डाल देना ही काफी नहीं है, उबालने का तरीका भी उतना ही अहम है.

दूध को धीमी आंच पर उबालें.

उबाल आने के बाद दूध को ज्यादा चलाएं नहीं.

उबालने के बाद दूध को ऐसे ही ठंडा होने दें, ऊपर से ढकें नहीं.

ठंडा होने पर दूध को फ्रिज में रखें, इससे मलाई अच्छी तरह सेट हो जाती है.

क्या नमक या कोई और चीज डालनी चाहिए?

कुछ लोग दूध में नमक या आटा डालने जैसी बातें भी बताते हैं, लेकिन ये तरीके सही नहीं माने जाते. नमक दूध के स्वाद और संतुलन को बिगाड़ सकता है, जबकि आटा या दूसरी चीजें दूध की शुद्धता पर सवाल खड़े कर देती हैं. मलाई के लिए चीनी की चुटकी ही काफी है.

अगर आपको लगता है कि दूध में मलाई नहीं जमती, तो अगली बार उबालते समय एक चुटकी चीनी डालकर देखें. सही आंच, सही बर्तन और सही तरीका अपनाया जाए, तो पतले दूध में भी संतोषजनक मलाई मिल सकती है.

नोट: यह भी समझना जरूरी है कि अगर दूध पूरी तरह स्किम्ड या बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ है, तो कोई भी तरीका चमत्कार नहीं कर सकता. यह घरेलू उपाय मौजूद फैट को बेहतर तरीके से जमाने में मदद करता है, नया फैट पैदा नहीं करता.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)