आज डिनर में क्या बनाऊं: रात में कुछ लाइट खाने का है मन तो झटपट बनाएं स्वादिष्ट खिचड़ी, वजन घटाने में भी है मददगार

Weight Loss Dinner: रात के खाने में कई बार हम ज्यादा भारी खाने से बचना चाहते हैं. अगर आप भी कुछ लाइट और हेल्दी खाना चाहते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें इस चीज से बनी खिचड़ी.

Read Time: 3 mins
Khichdi Recipe: खिचड़ी कैसे बनाएं.

Khichdi Recipe For Dinner: अक्सर घर के बच्चे से लेकर बड़े तक ये पूछते हैं कि आज डिनर में क्या है. लेकिन इस सवाल का रोज-रोज जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता है. अगर आपके साथ भी यही होता है तो परेशान न हो. क्योंकि आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए हम एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे बहुत ही कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है. हम जिस डिश की बात कर रहे हैं उसे भारत में सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाता है. जी हां आपने सही गेस किया हम बात कर रहे हैं खिचड़ी की. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब लाइफस्टाइल खान-पान के चलते मोटापे की समस्या काफी देखी जाती है. दरअसल मोटापा कम करना तो आसान है लेकिन, पेट में जमा चर्बी को कम करना इतना आसान नहीं. इसके लिए कड़ी मेहनत, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट की आवश्यकता होती है. जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ वजन न सिर्फ हमारे लुक्स को खराब करने का काम करता है बल्कि कई बड़ी बीमारियों की वजह भी बन सकता है. अगर आप भी हेल्दी तरीके से वजन को करना चाहते हैं तो रात में खिचड़ी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. खिचड़ी के सेवन से पाचन को भी हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

कैसे बनाएं हेल्दी खिचड़ी- (How To Make Moong Dal Khichdi)

मूंग दाल की खिचड़ी बनाने में बहुत ही आसान ​है, खिचड़ी बनाने के लिए दाल और चावल को प्रेशर कुकर में डालकर बनाया जाता है.

सामग्री-

  • चावल
  • मूंग दाल 
  • घी
  • जीरा
  • एक चुटकी हींग
  • धनिया पाउडर
  • नमक

विधि-

खिचड़ी को बनाने के लिए चावल और दाल को अच्छी तरह धोकर कम से कम आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें. पानी निकालकर एक तरफ रख दें. एक पैन में घी गर्म करें उसमें जीरा और हींग डालें. जब जीरा चटकने लगें तो उसमें चावल और दाल डालकर तेज आंच पर अच्छे से भूनें. जब उसका पूरा पानी सूख न जाएं. इसमें धनिया पाउडर और नमक मिलाकर अच्छे से मिलाएं. फिर 2 1/4 कप पानी डालकर ढक्कन लगाकर उबलने दें. थोड़ी देर बार खिचड़ी को धीमी आंच पर कुछ मिनट के लिए पकाएं जब खिचड़ी पक जाएं उसके बाद उसे गर्मागर्म सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

