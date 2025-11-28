विज्ञापन
Lauki Dal Recipe: दाल को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है और लौकी पोषण से भरपूर है. अगर आप भी रात में कुछ टेस्टी और हेल्दी खाना चाहते हैं तो लौकी वाली दाल को ट्राई कर सकते हैं.

आज डिनर में क्या बनाऊं: स्वाद के साथ वजन को भी रखना है कंट्रोल तो डिनर में बनाएं लौकी वाली दाल, नोट करें रेसिपी
Lauki Dal Recipe: कैसे बनाएं लौकी वाली दाल.

Lauki Dal Recipe: भारतीय मील में दाल और चावल अहम भाग हैं. लंच से लेकर डिनर तक में आपको ये दो डिशेज देखने को मिलेंगी. अगर आप भी दाल खाने के शौकीन हैं लेकिन इसमें कुछ हेल्दी ट्विस्ट एड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसे स्वाद और सेहत का खजाना कहा जाता है. अगर आपने इस दाल को बनाकर एक बार ट्राई किया तो सब्जी का स्वाद भूल जाएंगे. इसमें आप मूंगदाल, चना दाल, मसूर दाल किसी भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं लौकी वाली दाल- (How To Make Lauki Dal Recipe)

सामग्री:

  • दाल
  • लौकी, कटी हुई
  • प्याज, कटा हुआ
  • टमाटर, कटे हुए
  • अदरक-लहसुन का पेस्ट
  • हल्दी पाउडर
  • धनिया पाउडर
  • जीरा पाउडर
  • गरम मसाला पाउडर
  • नमक
  • घी
  • जीरा
  • हींग
  • पानी
  • धनिया पत्ती

विधि-

डिनर में लौकी वाली दाल बनाने के लिए सबसे पहले आप दाल को धो लें और कुछ मिनट के लिए भिगो दें. फिर एक प्रेशर कूकर में दाल, लौकी, हल्दी पाउडर, और पानी डालकर 3-4 सीटी तक पकाएं. दाल पकने के बाद कुकर से गैस निकलने के लिए एक तरफ रख दें. फिर एक पैन में घी गरम करें. इसमें जीरा और हींग डालें. इसमें प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें. टमाटर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और नमक डालकर भूनें. पकी हुई दाल को इस मसाले में मिलाएं और अच्छी तरह उबालें. धनिया पत्ती से सजाकर गरमा गरम सर्व करें. इसे आप रोटी और चावल के साथ ट्राई कर सकते हैं.

दाल खाने के फायदे- (Dal Khane Ke Fayde)

दाल को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप भी अपने वजन को कम करना चाहते हैं लौकी वाली दाल का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज़्यादा होता है. लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को भरा रखती है और भूख को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है. इसे खाने से पाचन को बेहतर रखने में भी मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

