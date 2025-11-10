विज्ञापन
आज डिनर में क्या बनाऊं: प्रोटीन का पॉवर हाउस है इस चीज से बना हलवा, नोट करें आसान रेसिपी

Moong Dal Halwa: मीठा का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी स्वीट लवर हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल का हलवा.

Moong Dal Halwa: कैसे बनाएं मूंग दाल का हलवा.

Moong Dal Halwa: दाल को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन की पूर्ति के साथ-साथ मीठे की क्रेविंग को भी शांत करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें मूंग दाल का स्वादिष्ट हलवा. रात के खाने के बाद अक्सर लोग मीठा खाना पसंद करते हैं. ठंड का मौसम आते ही मीठे में आपको अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. अगर आप भी स्वाद और सेहत दोनों को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो एक बार जरूर बनाएं मूंगदाल का हलवा. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं मूंग दाल का हलवा- (How To Make Moong Dal Halwa)

सामग्री-

  • मूंगदाल बिना छिलके वाली
  • सूजी
  • बेसन
  • केसर
  • इलायची पाउडर
  • घी
  • चीनी
  • ड्राई फ्रूट्स

विधि-

मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आप 3 से 4 घंटे के लिए बिना छिलके वाली दाल को भिगो दें. फिर भीगी हुई दाल को पीस कर दरदारा पेस्ट बना लें. गैस पर एक कढ़ाही रखें और घी डालें. अब इसमें सूजी और बेसन डालकर रंग बदलने तक भूनें. इसके बाद इसमें दाल का पेस्ट डालकर तब तक भूनना जारी रखें जब दाल का रंग न बदल जाए. दूसरी तरफ एक पैन में पानी लें और चीनी डालकर चाशनी तैयार करें. चाशनी में इलायची पाउडर और केसर के रेशे डालें. इसे गाढ़ा नहीं करना बस चीनी घुलने तक इसे पकाएं. दाल जब पक जाएं तो बादाम और काजू डालें कुछ सेकेंड भूनें. इसमें चाशनी डालकर पकाएं. पानी पूरी तरह सूख जाएं और हलवा घी छोड़ने लगे तब आपका हलवा बनकर तैयार है.

Photo Credit: Canva

मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए टिप्स-(Tips To Make Perfect Moong Dal Halwa)

मार्केट जैसा मूंग की दाल हलवा बनाने के लिए आपको कुछ टिप्स को ध्यान में रखना है.

  1. हलवा बनाने के लिए घी सही मात्रा में इस्तेमाल करें. क्योंकि इसमें घी ज्यादा लगता है.
  2. जब भी हलवे के लिए घी गरम करें उसे कभी भी सीधा दाल न डालें. सबसे पहले इसमें एक चम्मच सूजी और बेसन डालकर रंग बदलने तक पकाएं.
  3. सूजी और बेसन डालने से हलवे में एक अच्छा टेक्सचर आता है और यह दोनों चीजें उसे जलने से बचाते हैं.
  4. हलवे को लगातार चलाना बेहद जरूरी है, वरना दाल तले में चिपककर जल सकती है.
  5. मूंग दाल हलवा बनाने के लिए हमेशा एक भारी तले वाले पैन या कढ़ाही का इस्तेमाल करें.
  6. मूंग दाल हलवा बनाने के लिए आंच को लो मीडियम ही रखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

