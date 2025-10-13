विज्ञापन
वजन घटाने का स्मार्ट तरीका! रात को काली और हरी चीज में मिलाकर खा लें ये चीजें, तेजी से कम होगा वजन

Weight Loss Dinner Recipe: सही डिनर सिर्फ वजन घटाने में मदद नहीं करता, बल्कि नींद, एनर्जी और ब्लड शुगर संतुलन भी बनाए रखता है. काले चने और मूंग दाल वाली ये दो रेसिपी स्वादिष्ट, आसान और हेल्दी हैं.

Weight Loss: वजन घटाने के लिए रात में क्या खाएं.

Weight Loss Dinner Recipe: आजकल लोग वजन घटाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सही डाइट न होने की वजह से या गलत टाइम पर खाने की वजह से रिजल्ट नहीं मिलता. कई बार लोग एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन रात का खाना ऐसा होता है कि उनका पूरा दिन का मेहनत बेकार हो जाती है. ऐसे में अगर डिनर स्मार्ट और हेल्दी हो, तो वजन जल्दी कम होना शुरू हो जाता है. खास बात यह है कि रात का सही खाना सिर्फ वजन घटाने में मदद नहीं करता, बल्कि यह नींद को भी सुधारता है, माइंड को फ्रेश करता है और शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है. इस आर्टिकल में हम आपको दो ऐसी आसान डिनर रेसिपीज बताने वाले हैं जिन्हें आप घर पर मिनटों में बना सकते हैं.

वजन कम करने के लिए रात में क्या खाएं? (Weight Loss Dinner Recipe)

रेसिपी 1: काले चने और सब्जियों का सलाद-

सबसे पहले आधा कटोरी काले चने लें और उन्हें अच्छे से उबाल लें. अब इसमें एक छोटा प्याज, टमाटर और खीरा बारीक काटकर डालें. पसंद अनुसार आप गाजर, चुकंदर या शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं. स्वाद के लिए थोड़ा काला नमक, काली मिर्च और अगर चाहें तो नींबू या एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं. इसके बाद 10-12 भीगी हुई मूंगफली डालें. अगर समय कम हो तो मूंगफली छोड़ सकते हैं. ऊपर से एक चम्मच कोकोनट ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स करें. इसे चबाकर खाएं ताकि पोषक तत्व अच्छे से शरीर में जाएं. यह सलाद फैट बर्न को बढ़ावा देता है, नींद को सुधारता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता. इसमें प्रोटीन, फाइबर और गुड फैट तीनों मौजूद हैं, जिससे शरीर को पूरा संतुलन मिलता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

रेसिपी 2: मूंग दाल और दलिया वाली सब्जी-

इस रेसिपी के लिए आधी कटोरी भीगी हुई मूंग दाल और आधी कटोरी भुना हुआ दलिया लें. पैन में एक चम्मच सरसों का तेल डालें, जीरा और हल्का सा मसाला भूनें. अब प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और मटर डालें और हल्का सा पकाएं. इसके बाद दलिया और मूंग डालकर मिलाएं. ऊपर से आधा चम्मच घी या एक चम्मच कोकोनट ऑयल डालें. यह डिश धीरे-धीरे पचती है, शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा देती है और रातभर भूख नहीं लगने देती. इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर मौजूद हैं. यही वजह है कि ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है और फैट तेजी से बर्न होता है. साथ ही अच्छी नींद आती है, जिससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और शरीर अपने आप फैट कम कर सकता है.

डिनर का फायदा
दोनों रेसिपी हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर देती हैं. रात में हल्का और पोषक खाना खाने से नींद बेहतर होती है, शरीर को आराम मिलता है और सुबह ऊर्जा बनी रहती है. इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आसानी से फॉलो किया जा सकता है और वजन कम करना आसान हो जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

