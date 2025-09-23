विज्ञापन
व्रत के खाने में साबूदाना खिचड़ी, मखाना खीर ही नहीं ये 7 सात्विक चीजें भी बना सकते हैं आप

Navratri Fasting Recipes: नवरात्रि में सिर्फ साबूदाना खिचड़ी, मखाना खीर और कुट्टू पराठा ही नहीं, जानिए और क्या-क्या स्वादिष्ट फलाहारी डिशेज बना सकते हैं आप.

Falahari Dishes for Navratri: नवरात्रि का समय आते ही घरों में सात्विक भोजन की खुशबू फैल जाती है. लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और फलाहारी डिशेज का आनंद लेते हैं. आमतौर पर जब व्रत की बात होती है, तो सबसे पहले साबूदाना खिचड़ी, मखाना खीर और कुट्टू पराठा का नाम आता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इन तीन डिशेज के अलावा भी कई ऐसे स्वादिष्ट और हेल्दी विकल्प हैं जिन्हें आप व्रत में खा सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फलाहारी व्यंजन जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं. ये डिशेज़ आपको व्रत के दौरान एनर्जी देंगी और खाने में भी बदलाव का मजा मिलेगा.

व्रत में खाए जाने वाली सात्विक चीजें (Satvik Foods to Eat During Fasting)

1. सिंघाड़े के आटे की इडली

सिंघाड़े के आटे से बनी इडली एक हल्की और हेल्दी डिश है. इसमें दही और सेंधा नमक मिलाकर इडली स्टाइल में स्टीम करें. नारियल की चटनी के साथ खाएं, स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल.

Photo Credit: Canva

2. व्रत वाली आलू टिक्की

उबले आलू, सेंधा नमक, हरी मिर्च और थोड़ा सा अरारोट मिलाकर टिक्की बनाएं. घी या मूंगफली के तेल में हल्का फ्राई करें. दही और फलाहारी चटनी के साथ परोसें.

3. मखाना पनीर कटलेट

मखाना को भूनकर पीस लें, उसमें पनीर, हरी मिर्च, धनिया और सेंधा नमक मिलाएं. कटलेट बनाकर तवे पर सेंकें. यह डिश प्रोटीन से भरपूर होती है.

4. साबूदाना थालीपीठ

साबूदाना, उबले आलू, मूंगफली और हरी मिर्च मिलाकर थालीपीठ बनाएं. तवे पर सेंकें और दही के साथ खाएं। यह महाराष्ट्र की खास व्रत डिश है.

5. केले और नारियल की स्मूदी

व्रत में एनर्जी के लिए यह स्मूदी बहुत फायदेमंद है. केले, नारियल पानी, थोड़ा सा शहद और मखाना मिलाकर ब्लेंड करें. ठंडा-ठंडा पीने में मजा आ जाएगा.

6. सामक चावल पुलाव

सामक के चावल को सब्जियों (जैसे आलू, टमाटर, शिमला मिर्च) और घी में पकाकर पुलाव बनाएं. यह व्रत में भरपेट और हेल्दी विकल्प है.

7. लौकी का हलवा

लौकी को घी में भूनकर दूध और सेंधा नमक के साथ पकाएं. ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालें. यह हलवा व्रत में मिठास का बेहतरीन विकल्प है.

हेल्दी टिप्स:

  • व्रत में तला-भुना कम खाएं, स्टीम या बेक्ड डिशेज चुनें.
  • सेंधा नमक का ही प्रयोग करें.
  • घी और नारियल तेल का सीमित उपयोग करें.
  • खूब पानी पिएं और फलों का सेवन करें.

नवरात्रि सिर्फ पूजा-पाठ का समय नहीं, बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने और हेल्दी खाने का भी मौका है. तो इस बार कुछ नया ट्राय करें और अपने फलाहारी मेन्यू को और भी मजेदार बनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

