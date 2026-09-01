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कैल्शियम की कमी दूर करनी है और दूध पसंद नहीं है, तो इन 6 चीजों में मिलेगा भरपूर कैल्शियम

6 Non-Dairy Calcium-Rich Foods: बिना दूध के भी पूरी होगी कैल्शियम की कमी! तिल, बादाम, अंजीर समेत ये 6 फूड्स बना सकते हैं हड्डियों को मजबूत. यहां देखें लिस्ट.

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कैल्शियम की कमी दूर करनी है और दूध पसंद नहीं है, तो इन 6 चीजों में मिलेगा भरपूर कैल्शियम
शरीर में कैल्शियम कैसे बढ़ाएं?
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6 Non-Dairy Calcium-Rich Foods: अक्सर जब भी शरीर में कैल्शियम की कमी की बात होती है, तो सबसे पहली सलाह यही मिलती है कि "दूध-दही खाना शुरू कर दो" पर क्या हो अगर किसी को दूध का स्वाद ही न सुहाता हो? या फिर दूध पीते ही पेट में गैस और मरोड़ जैसी परेशानी होने लगती हो? अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

हमारी हड्डियों, दांतों और नसों की मजबूती के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी है, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स ही इकलौता जरिया नहीं हैं. हमारी रसोई और रोज के खान-पान में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जो बिना दूध-दही के भी शरीर को भरपूर कैल्शियम दे सकती हैं.

यहां देखिए वीडियो...

सफेद या काले तिल:

छोटे-छोटे दिखने वाले ये तिल कैल्शियम का खजाना होते हैं. बस एक-दो चम्मच भुने हुए तिल को सलाद पर छिड़ककर खाएं, या फिर सुबह-सुबह ऐसे ही चबा लें. ठंड के दिनों में तिल के लड्डू भी एक बेहतरीन विकल्प हैं.

बादाम:

सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खाना न सिर्फ दिमाग के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपकी हड्डियों को भी मजबूती देता है. मुट्ठी भर बादाम से शरीर को अच्छी मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन दोनों मिल जाते हैं.

सूखे अंजीर:

अगर आपको मीठा खाने का मन करता है, तो टॉफी या मिठाई की जगह सूखा अंजीर खाएं. यह न केवल स्वाद में बढ़िया होता है, बल्कि इसमें भरपूर कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है जो पाचन को भी दुरुस्त रखता है.

लोबिया:

दोपहर या रात के खाने में लोबिया की सब्जी या उबले हुए लोबिया की चाट बनाकर खाएं. यह आसानी से पचने के साथ-साथ कैल्शियम और प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाने का बहुत अच्छा विकल्प है.

शकरकंद:

सर्दियों में मिलने वाली उबली हुई शकरकंद सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि इसमें कैल्शियम के साथ-साथ पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है, इसे शाम के नाश्ते में चाट बनाकर आराम से खाया जा सकता है.

संतरा:

फल खाने के शौकीनों के लिए संतरा एक बढ़िया विकल्प है. आमतौर पर लोग इसे सिर्फ विटामिन सी के लिए जानते हैं, लेकिन संतरे में कैल्शियम भी पाया जाता है जो शरीर की ढेरों जरूरतों को पूरा करता है.

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