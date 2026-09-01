दाल बनाते वक्त कुकर में क्यों रखते हैं कटोरी? शेफ पंकज ने बताया इसके पीछे का हैरान करने वाला कारण

क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने बड़े प्यार से कुकर में दाल चढ़ाई, और जैसे ही पहली सीटी आई, सारा पानी उबलकर गैस स्टोव पर बिखर गया? पूरे चूल्हे की चिकनाई साफ करना और कुकर का ढक्कन रगड़ना सच में किसी सिरदर्द से कम नहीं होता, लेकिन हमारी रसोई में ही ऐसे कई छोटे-छोटे देसी नुस्खे छिपे होते हैं, जो इन रोज-रोज की दिक्कतों को मिनटों में खत्म कर देते हैं. ऐसा ही एक कमाल का तरीका मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने भी हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसे जानकर आप कहेंगे "काश यह पहले पता होता!"
ये देखिए वीडियो...
आखिर कुकर के अंदर कटोरी डालने का राज क्या है?
जब हम कुकर में दाल, मसाले और पानी डालकर ढक्कन बंद करते हैं, तो पकते समय दाल में बहुत सारा झाग बनने लगता है. यही झाग प्रेशर के साथ ऊपर उठता है और सीटी वाले छेद (वेंट पाइप) से बाहर फेंकने लगता है. इसे रोकने के लिए बस एक छोटी सी साफ स्टील की कटोरी दाल के साथ कुकर के पेंदे में रख दी जाती है. जब पानी उबलता है, तो यह कटोरी अंदर बन रहे उफान और झाग के सीधे दबाव को तोड़ देती है. नतीजा यह होता है कि भाप तो आराम से बनती रहती है, लेकिन दाल का पानी उछलकर ढक्कन से बाहर नहीं आता और आपकी रसोई एकदम साफ रहती है.
इस्तेमाल करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान
यह नुस्खा जितना असरदार है, उतनी ही थोड़ी सावधानी भी मांगता है:
- कटोरी का साइज हमेशा छोटा रखें ताकि वह कुकर के अंदर आसानी से टिक सके और ढक्कन बंद करते समय सीटी के हिस्से से न टकराए.
- कुकर को कभी भी ऊपर तक न भरें. दाल उबलने और फूलने के लिए अंदर थोड़ी खाली जगह होना बेहद जरूरी है.
- कटोरी के अलावा आप चाहें तो एक छोटी स्टील की चम्मच भी दाल में डाल सकते हैं, वह भी यही काम करेगी.
इसे भी पढ़ें: दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्रेड? जानिए उज्बेकिस्तान की खास 'नॉन' की कहानी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं