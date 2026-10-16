उबले हुए सिंघाड़े खाने के क्या फायदे हैं?

सिंघाड़े न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं हैं. ठंड के मौसम में या व्रत-त्योहारों के दौरान जब सड़कों के किनारे सिंघाड़े बिकते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसका मन इन्हें खाने का न करे. काले-काले छिलके के अंदर से निकलने वाली हल्की मीठी और सफेद गिरी खाने में जितनी मजेदार लगती है, हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में उतनी ही मददगार होती है.

ज्यादातर लोग इसे बाजार से खरीदकर लाते हैं और अच्छे से धोकर खा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इन्हें भिगोकर खाते हैं, तो आपके शरीर को दोगुना फायदा मिल सकता है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने.

पेट को रखे एकदम ठंडा और हल्का

सिंघाड़े की तासीर ठंडी होती है. अगर आपको अक्सर गैस, एसिडिटी, पेट में जलन या कब्ज की शिकायत रहती है, तो उबले हुए सिंघाड़े आपकी इस समस्या को काफी हद तक दूर कर सकते हैं. यह पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है और आंतों की सफाई करने में मदद करता है.

वजन घटाने में मददगार

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिंघाड़ा आपके डाइट प्लान के लिए एक परफेक्ट स्नैक है. इसमें पानी की मात्रा भरपूर होती है और कैलोरी बहुत कम. इसे खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा-भरा महसूस होता है, जिससे आप फालतू स्नेक्स या अनहेल्दी चीजें खाने से बच जाते हैं.

शरीर को तुरंत मिलती है एनर्जी

अक्सर दिनभर काम करने के बाद थकान और सुस्ती महसूस होने लगती है. सिंघाड़े में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं। व्रत या उपवास के दिनों में लोग इसे इसीलिए खाते हैं ताकि दिनभर शरीर में फुर्ती बनी रहे.

हड्डियों और दांतों की मजबूती

सिंघाड़े में कैल्शियम और फास्फोरस काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. अगर बच्चों या बड़ों की हड्डियां कमजोर महसूस हो रही हों या जोड़ों में हल्का-फुल्का दर्द रहता हो, तो उबला सिंघाड़ा खाने से हड्डियों को अंदरूनी ताकत मिलती है.

थायराइड और ब्लड प्रेशर में राहत

सिंघाड़े में आयोडीन और पोटैशियम जैसे जरूरी तत्व मौजूद होते हैं. पोटैशियम शरीर में सोडियम के असर को संतुलित करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, जबकि आयोडीन गले की थायराइड ग्रंथि को सही तरीके से काम करने में मदद करता है.

त्वचा और बालों में आती है चमक

शरीर की अंदरूनी सफाई होने का सीधा असर हमारे चेहरे और बालों पर दिखता है. सिंघाड़े में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट खून को साफ करने में मदद करते हैं, जिससे चेहरे के मुंहासे कम होते हैं और त्वचा में एक प्राकृतिक निखार आता है.

सिंघाड़े उबालने का सही और आसान तरीका?

सिंघाड़ों को अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में हल्का-सा पानी डालकर उबाल लें. 1 से 2 सीटी के बाद गैस बंद कर दें. जब ये ठंडे हो जाएं, तो छिलका उतारकर सीधे खाएं या फिर थोड़ा-सा काला नमक और भुना जीरा बुरककर खाएं, स्वाद दोगुना हो जाएगा.

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