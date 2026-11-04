India vs New Zealand LIVE Score: क्राइस्टचर्च में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है. दूसरे टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी. इसको लेकर बातें शुरू हो गई है. क्राइस्टचर्च की पिच बिल्कुल हरी-भरी है, ऐसे में उम्मीद है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल सही प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने की रणनीति बना ली है. खासकर तेज गेंदबाजों का कैसे इस्तेमाल किया जाए. इसको लेकर रणनीति बन गई होगी. इसके अलावा क्राइस्टचर्च की हरियाली पिच भारतीय बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे यह देखना दिलचस्प रहने वाला है. बता दें कि क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर अबतक कुल 15 टेस्ट खेले गए हैं जिसमें 13 टेस्ट में मैच का परिणाम निकला है और केवल 2 टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म हुए हैं. क्राइस्टचर्च के इस मैदान पर पहले बैटिंग करने वाली टीम को 15 में से केवल 4 टेस्ट मैच में ही जीत मिली है. ऐसे में आज टॉस भी काफी अहम होने वाला है. यहां पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 9 टेस्ट मैचों में जीत मिली है. (LIVE SCORECARD)

गुरनूर बरार को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जा सकता है

प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरनूर पर बात करते हुए मोर्कल ने कहा, "जब से वह भारतीय टीम से जुड़े हैं, उनकी गति और उछाल को लेकर काफी उत्साह है.मुझे लगता है कि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहां की परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठेंगे.

दूसरे टेस्ट के लिए भारत की संभावित-11

यशस्वी जायसवाल, केएळ राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमंराह, गुरनूर बरार/ प्रसिद्ध कृष्णा

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