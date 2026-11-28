देशभर के मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. कहीं घना कोहरा तो कहीं ठंड महसूस की जा रही है. दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल समेत हर राज्य का मौसम तेजी से बदल रहा है. पहाड़ों पर चल रही तेज हवाओं और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है. मैदानी जगहों पर सिहरन बढ़ने लगी है. मौसम विभाग ने 28 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, 30 नवंबर से 2 दिसंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं पश्चिम और मध्य भारत में मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. इन जगहों पर बारिश की कोई संभवना फिलहाल नहीं है.हालांकि पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में फिलहाल बारिश या बर्फबारी का कोई बड़ा अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है.

दिल्ली से यूपी तक घने कोहरे का अलर्ट

वहीं यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की कुछ जगहों पर सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने का अलर्ट मौसम विभाग ने शनिवार के लिए जारी किया है. वहीं पूर्वी राजस्थान में शीत लहर की स्थिति देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, 28 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा. वहीं 29 नवंबर तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ , नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में और 1 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

आज दिल्ली का मौसम?

दिल्ली में शनिवार से अगले तीन दिन तक आसमान साफ रहेगा.हालांकि कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा. कुछ जगहों पर घना कोहरा भी देखने को मिलेगा. दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम 1.6°C से 3.0°C रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम -1.6°C से -3.0°C रहने का अनुमान है. सुबह के समय उत्तर-पूर्व दिशा से 10 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

आज उत्तर प्रदेश का मौसम

उत्तर प्रदेश में शनिवार को मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि सुबह के समय कुछ जगहों पर ना कोहरा छाया रह सकता है. इस दौरान विजिविलिटी पर असर पड़ सकता है. मौसम विभाग ने यूपी की कुछ जगहों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. यूपी में भी ठंड बढ़ने लगी है. सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. हालांकि दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर है.

कश्मीर में ठंड और शीतलहर

कश्मीर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. 28 नवंबर को घाटी का मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी रहेगी. श्रीनगर में 27 नवंबर को इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर शून्य से दो डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया. श्रीनगर में लगातार चौथी रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही. बुधवार रात के मुकाबले गुरुवार रात न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई.

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