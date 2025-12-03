कब्ज के लिए रामबाण से कम नहीं हैं ये घरेलू नुस्खे, जानें कैसे करें सेवन

कब्ज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. अगर आप भी कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए घरेलू उपाय तलाश रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही आसान और किचन में मौजूद उपाय बता रहे हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर इस समस्या से राहत पा सकते हैं. कब्ज एक ऐसी स्थिति है जब मल त्याग करने में कठिनाई होती है, मल कठोर और सूखा होता है, और मल त्याग अक्सर नहीं होता है.

कब्ज का घरेलू उपाय- (Kabj Ka Gharelu Upaye)

1. त्रिफला चूर्ण-

आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण का उपयोग पाचन तंत्र को साफ करने के लिए सदियों से किया जाता रहा. त्रिफला का मतलब होता है तीन फल. आंवला, बहेड़ा और हरड़े. इन तीनों का अद्भुत कॉम्बिनेशन ही त्रिफला को एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है.

कैसे करें सेवन-

एक टीस्पून त्रिफला पाउडर को गर्म पानी में मिक्स करके पी सकते हैं. बेस्ट टाइम होगा रात को सोने से आधा घंटा पहले.

ये भी पढ़ें- Winter Special Ladoo: इंस्टेंट लड्डू कैसे बनाएं? स्वाद के साथ सेहत में भी कमाल हैं इस चीज से बने लड्डू, नोट करें रेसिपी

2. अलसी और चिया सीड्स-

अलसी और चिया सीड्स के बीज घुलनशील और अघुलनशील फाइबर से भरे होते हैं, जो पाचन को बेहतर रखने और कब्ज की समस्या को दूर करने में मददगार हैं.

कैसे करें सेवन-

चिया सीड्स और अलसी सीड्स को पानी या दही में भिगोकर सेवन करने से मल त्याग आसान हो जाता है

3. गरम पानी-

पेट के लिए ही नहीं शरीर को सेहतमंद रखने के लिए भी पानी का फायदेमंद माना जाता है. खाली पेट गरम पानी पीने से कब्ज में राहत मिल सकती है. एक व्यक्ति को दिनभर में लगभग 7-8 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए.

4. इसबगोल-

आयुर्वेद में इसबगोल को बहुत लाभदायक माना जाता है. यह प्लांटैगो ओवाटा नामक पौधे के बीजों की भूसी होती है. इसे लोग अक्सर पेट से जुड़ी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं.

कैसे करें सेवन-

इसबगोल को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसे दही या पानी में मिलाकर खाने से दस्त या डायरिया में भी राहत मिल सकती है.

5. सौंफ-

सौंफ भारतीय किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे सेहत के लिए काफी गुणकारी माना जाता है. कब्ज को दूर करने के लिए सौंफ का सेवन काफी अच्छी माना जाता है.

कैसे करें सेवन-

कब्ज दूर करने के लिए खाना खाने के बाद सौंफ को मिश्री के साथ खा सकते हैं. इसके अलावा इसका पानी खाली पेट पी सकते हैं. इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है.

6. मोटा अनाज-

कब्ज को दूर करने के लिए मोटे अनाज को काफी अच्छा माना जाता है. जई (ओट्स), ब्राउन राइस (भूरा चावल), और साबुत अनाज जैसे रागी, बाजरा को कब्ज के लिए अच्छा माना जाता है. क्योंकि इनमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और मल को नरम करके आसानी से बाहर निकलने में मदद कर सकता है.

कैसे करें सेवन-

इन्हें आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसके आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या दलिया और खिचड़ी बना सकते हैं.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)