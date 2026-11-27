PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर सेवा तीर्थ में कैबिनेट की अहम बैठक होगी.हैदराबाद के GVK मॉल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस ने तुरंत मॉल खाली कराया.अमेरिका में 'थैंक्सगिविंग' की छुट्टियों के बीच तूफान की वजह से 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई है.फ्रांस में एक बार फिर से छात्र सड़क पर उतर आए हैं. पेरिस की सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है. केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा का स्पेशल सत्र बुलाने का ऐलान किया है. 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा का सत्र बुलाया गया है, जो कि 3 दिसंबर तक चल सकता है.अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस सत्र के दौरान परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल लाया जा सकता है. इन बिलों से 850 लोकसभा सीटों और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल का रास्ता खुल जाएगा. विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है. बता दें कि संसद के मानसून सत्र के तहत दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। हालांकि, इसके बाद सत्रावसान नहीं हुआ था.
कांग्रेस ने सरकार द्वारा दोनों सदनों की बैठक बुलाने के कदम को संविधान का अपमान करार देते हुए आरोप लगाया कि 'ऑपरेशन लोटस' के 105 दिन बाद संसद की विशेष बैठक बुलाने का फैसला किया गया है.
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कुवैत ड्रोन हमले में दो इटालियन नागरिकों की मौत के बाद आरोप-प्रत्यारोप तेज
कुवैत में ड्रोन हमले में दो इटालियन नागरिकों की मौत के बाद ईरान और कुवैत के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. कुवैत ने हमले को 'ईरानी आक्रमण' करार दिया है, जबकि ईरान ने सभी आरोप खारिज करते हुए कहा है कि उसका घटना से कोई संबंध नहीं है और यह किसी बड़े संघर्ष को भड़काने की कोशिश हो सकती है.
भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले एक्टर सुनील शेट्टी
अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपनी फिल्म 'सनकी' की शूटिंग के लिए भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की.
#WATCH भोपाल, मध्य प्रदेश: अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपनी फिल्म 'सनकी' की शूटिंग के लिए भोपाल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। https://t.co/IuDHNUsOIB— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 26, 2026
संसद के स्पेशल सत्र पर कांग्रेस का तंज
तमिलनाडु के कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने आगामी 3 दिवसीय संसद सत्र पर कहा कि यह परंपरा से हटकर है. आम तौर पर जब स्पीकर या राष्ट्रपति संसद को आमंत्रित करते हैं, तो वे कम से कम 2-3 सप्ताह का नोटिस देते हैं. यह संसद को बुलाने का एक नया तरीका है.
#WATCH मदुरै, तमिलनाडु: कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने आगामी 3 दिवसीय संसद सत्र पर कहा, "यह परंपरा से हटकर है...आम तौर पर जब स्पीकर या राष्ट्रपति संसद को आमंत्रित करते हैं, तो वे कम से कम 2-3 सप्ताह का नोटिस देते हैं। यह संसद को बुलाने का एक नया तरीका है..." (26.11) https://t.co/tqILeq68NJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 26, 2026
बिहार: CM सम्राट चौधरी संविधान गौरव दिवस समारोह में हुए शामिल
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में संविधान गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए.
#WATCH पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संविधान गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। (26.11) https://t.co/bB9wYTwezR— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 27, 2026
विपक्ष विरोध पक्ष की जगह अवरोध पक्ष बन गया- शाहनवाज हुसैन
पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि उन्होंने बहुत पते की बात कही कि नक्सल तो खत्म हो गया लेकिन दिमागी नक्सल है और दिमागी नक्सल तो संविधान और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है. विपक्ष विरोध पक्ष की जगह अवरोध पक्ष बन गया है. देश के विकास में, देश की तरक्की में, देश के नाम में, काम में, संविधान में; हर चीज में अवरोध पैदा करना विपक्ष की आदत हो गई है.
सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र
केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने की संभावनाओं के बीच मानसून सत्र के लिए लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक दो दिसंबर से फिर बुलाने का ऐलान किया है.