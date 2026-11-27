- विशेष संसद सत्र पर विपक्षी दल एकजुट, सरकार के एजेंडे को लेकर सवाल
- चिदंबरम ने अमित शाह को घेरा, बोले- महिला आरक्षण कानून तो पहले से मौजूद है
- परिसीमन बिल की अटकलों से बढ़ी सियासी हलचल, विपक्ष ने जताई चिंता
30 नवंबर को बुलाए गए विशेष संसदीय सत्र को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस, सीपीआई और झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कई विपक्षी नेताओं ने शॉर्ट नोटिस, एजेंडे की अस्पष्टता, महिला आरक्षण कानून और संभावित परिसीमन विधेयक को लेकर सवाल उठाए हैं. विपक्ष का आरोप है कि सरकार संसदीय परंपराओं को दरकिनार कर रही है. पी. चिदंबरम ने अमित शाह पर सवाल उठाए हैं तो वहीं वहीं गुलाम अहमद मीर, मनीष तिवारी, शशि थरूर, रेणुका चौधरी, डी. राजा और महुआ माजी ने सरकार की मंशा को लेकर निशाना साधा है.
चिदंबरम ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा- भूलने की बीमारी हो गई
कांग्रेस के सीनियर नेता पी. चिदंबरम ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि या तो उन्हें 'भूलने की बीमारी' हो गई है या फिर वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने संबंधी संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 पहले ही पारित और लागू हो चुका है. यह विधेयक सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था, जिसका कांग्रेस ने समर्थन किया था. चिदंबरम ने सवाल किया कि यदि कानून पहले से मौजूद है तो सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही है और नए विधेयक की आवश्यकता क्या है.
गुलाम अहमद मीर ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि संसद सत्र बुलाने का तरीका स्थापित संसदीय परंपराओं से अलग है. उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर संसद सत्र बुलाने से पहले दो से तीन सप्ताह का नोटिस दिया जाता है, जबकि इस बार केवल तीन दिन पहले सूचना दी गई. मीर ने कहा कि कांग्रेस पहले से महिला आरक्षण का समर्थन करती रही है और पार्टी ने इसे पांच वर्ष पहले भी खुले दिल से समर्थन दिया था. उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार पहले जनगणना और परिसीमन के बाद कानून लागू करने की बात कर रही थी, लेकिन अब बिना जनगणना के इसे लागू करने की चर्चा क्यों हो रही है.
This request mocks the institution of Parliament. It is time for the Winter Session of Parliament to convene. A Special Session is a mechanism for convening during the inter-session period. It can and should not become a substitute for a regular winter session. Why not just convene a regular winter session and the government can if the government chooses too , it can always regurgitate defeated legislation. @KirenRijiju— Manish Tewari (@ManishTewari) November 26, 2026
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी. राजा ने कहा कि विशेष सत्र बुलाने का फैसला संसदीय परंपराओं और स्थापित मानकों का उल्लंघन है. उन्होंने आरोप लगाया कि मानसून सत्र को अगस्त से बिना स्थगित किए खुला रखा गया और अब मात्र तीन दिन की सूचना पर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. डी. राजा ने कहा कि इससे सांसदों को प्रश्नकाल, शून्यकाल और अन्य संसदीय माध्यमों के जरिए सरकार को जवाबदेह ठहराने का अवसर नहीं मिलेगा.
रेणुका चौधरी ने जवाबदेही पर घेरा, महुआ माजी ने जताई परिसीमन को लेकर आशंका
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि तीन महीने से अधिक समय तक संसद के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रही. उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या संसद केवल सरकार के विधायी एजेंडे को पारित करने का मंच है या फिर 140 करोड़ नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी माध्यम है.
उन्होंने आशंका जताई कि सरकार परिसीमन से जुड़ा विधेयक ला सकती है. माजी ने कहा कि महिला आरक्षण कानून 2023 में पहले ही विपक्ष के समर्थन से पारित हो चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार परिसीमन विधेयक लाना चाहती है तो उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है.
शशि थरूर ने सरकार के रवैये पर उठाए सवाल
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार संसद को बहस और जवाबदेही के मंच के बजाय केवल विधेयक पारित करने वाली संस्था के तौर पर देख रही है. उन्होंने कहा कि अतीत में संसद सालाना 120 से 170 दिन तक चलती थी, जबकि अब यह अवधि काफी कम हो गई है. थरूर ने सुझाव दिया कि कई देशों की तरह भारत में भी संसद का वार्षिक कैलेंडर पहले से घोषित किया जाना चाहिए ताकि सांसद अपनी तैयारी और जनप्रतिनिधित्व की जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभा सकें.
மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரை முறைப்படி முடிக்காமல் 100 நாட்களுக்கும் மேலாகக் கிடப்பில் போட்டுவிட்டு, அரசியலமைப்புச் சட்ட தினமான நவம்பர் 26 அன்று வெறும் 4 நாட்கள் அவகாசத்தில் (நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 3 வரை) நாடாளுமன்றத்தை அவசர அவசரமாகக் கூட்டியிருக்கிறது ஒன்றிய பாஜக அரசு. வழக்கமாகப் புதிய கூட்டத்தொடரைக் கூட்ட 15 நாட்கள் முன்கூட்டியே அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும்; எம்.பி.க்கள் கேள்விகள் கேட்க 14 நாட்கள் அவகாசம் வழங்க வேண்டும். ஆனால், மக்களின் கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்லத் திராணியற்ற மோடி அரசு, கேள்வி நேரத்தையும், பூஜ்ஜிய நேரத்தையும், தனிநபர் மசோதாக்களையும் ரத்து செய்துவிட்டு, எம்.பி.க்களின் அரசியலமைப்பு உரிமையையே பறித்துள்ளது. நாட்டின் முக்கியப் பிரச்சினைகள் பற்றியோ, மக்களின் வாழ்வாதாரம் பற்றியோ விவாதிக்காமல், மக்களவைத் தொகுதிகளை 550-லிருந்து 850 ஆக உயர்த்தும் 131-வது அரசியலமைப்புத் திருத்த மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை மட்டும் குறுக்கு வழியில் நிறைவேற்றவே பாஜக துடிக்கிறது. மகளிர் இடஒதுக்கீடு என்ற போர்வையில், சமீபத்திய மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகளைப் பிரித்து, தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவத்தைக் குறைத்து, வட மாநில ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டி, "ஒரே நாடு, ஒரே மொழி, ஒரே கலாச்சாரம்" என்ற சர்வாதிகாரத்தைத் திணிக்கத் துடிக்கிறது பாஜக. கடந்த ஏப்ரல் 16-ம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் இந்த மசோதாவைத் தாக்கல் செய்தபோது, 352 வாக்குகள் தேவைப்பட்ட நிலையில் வெறும் 298 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுத் தோல்வியடைந்து மூக்குடைபட்ட பாஜக, இப்போது தங்களுக்கு இருக்கும் 322 வாக்குகளுடன், எதிர்க்கட்சிகளை உடைத்தும், சில கட்சிகளின் மறைமுக ஆதரவுடனும் 360 என்ற மாய எண்ணைத் தொடச் சதிவலை பின்னுகிறது. பாஜகவின் இந்தச் சூழ்ச்சி ஒருபுறம் என்றால், தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளைக் காப்பதாக வீரவசனம் பேசியவர்களின் திடீர் 'அந்தர் பல்டி' தான், பாகுபலி ரேஞ்சுக்கு பில்டப் கொடுத்துவிட்டு, இப்போது பதுங்கி ஓடும் காமெடி சீனாக மாறியிருக்கிறது! கைப்புள்ள 'நானும் ரவுடிதான், நானும் ரவுடிதான்'னு கோடெல்லாம் கிழிச்சு சவுண்டு விட்டுட்டு, கடைசியில அடிவாங்க பயந்து பம்முற மாதிரி, நேத்து வரைக்கும் 'டெல்லிக்குப் பயப்பட மாட்டோம்'னு வீரவசனம் பேசிட்டு, இன்னைக்கு 'மசோதா வாசகத்தைப் பார்த்துட்டு ஆதரிக்கலாமா வேண்டாமானு யோசிக்கிறோம்'னு பதுங்குறீங்களே என்று தமிழ்நாட்டு மக்களே சிரிக்கிறார்கள். கடந்த ஏப்ரல் மாதம் எதிர்த்து வாக்களித்துவிட்டு, தெருவுக்குத் தெரு தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நகல்களைத் தீயிட்டுக் கொளுத்தியதும், "கடந்த ஒரு வருடமாக எதிர்க்கிறோம், நிலைப்பாட்டை மாற்ற மாட்டோம்" என்று சவால் விட்டதும் என்ன ஆச்சு? இப்போது மக்களவையில் 22 எம்.பி.க்கள், மாநிலங்களவையில் 8 எம்.பி.க்கள் என 30 எம்.பி.க்களை வைத்துக்கொண்டு, "எழுத்துப்பூர்வ உத்தரவாதம் கொடுத்தால் ஆதரிப்போம்" என்று பம்முவதும், வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்து பாஜகவுக்கு மறைமுகமாக வாக்குகள் கிடைக்க உதவப் பார்ப்பதும் ஏன்? "இது வெறும் ட்ரெய்லர்தான், மெயின் பிக்சரைப் பார்க்கணும்னு டெல்லி ஆசைப்படக் கூடாது" என்று முழங்கினார்கள். ஆனால், நவம்பர் 30-ம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் 'மெயின் பிக்சர்' ரிலீஸ் ஆகும்போது, தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை அடகு வைத்துவிட்டு பாஜகவிடம் சரணடைவதும், டெல்லிக்கு அடிபணிவதும்தான் இவர்களின் 'மெயின் பிக்சராக' இருக்கப் போகிறது என்பதைத் தமிழ்நாட்டு மக்கள் புரிந்துகொள்வார்கள்! நமது தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல, "நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளைத் திருத்தி அமைக்க பாஜக கொண்டு வரத் திட்டமிட்டிருக்கும் சட்டத்தை ஆதரிக்கும் எவரும் தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய துரோகத்தைச் செய்கிறார்கள். அவர்களை 21-ஆம் நூற்றாண்டு எட்டப்பர்கள் என்றே வரலாறு பதிவு செய்யும்!" #TNCongress #DelimitationBill— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) November 27, 2026
'जो बिल का सपोर्ट करेगा उसे गद्दार के रूप में याद किया जाएगा'
कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मानसून सत्र को विधिवत समाप्त किए बिना 100 दिनों से अधिक समय तक लंबित रखा और अब संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन संसद को जल्दबाजी में केवल चार दिन (30 नवंबर से 3 दिसंबर) के लिए बुलाया है.
देश की बड़ी समस्याओं और आम लोगों की आजीविका पर चर्चा करने के बजाय भाजपा जल्दबाजी में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहती है, जिसके जरिए लोकसभा सीटों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 की जा सके और परिसीमन (Delimitation) विधेयक को शॉर्टकट के जरिए पारित किया जा सके. उन्होंने सवाल किया कि पिछले वर्ष परिसीमन विधेयक का विरोध करने, उसकी प्रतियां जलाने और लगातार इसका विरोध करने वाले लोग अब यह क्यों कह रहे हैं कि यदि लिखित गारंटी मिल जाए तो वे समर्थन पर विचार करेंगे?
उन्होंने कहा कि पहले कहा जा रहा था, 'यह तो सिर्फ ट्रेलर है, दिल्ली को पूरी फिल्म देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.' लेकिन जब 30 नवंबर को संसद में "मुख्य फिल्म" दिखाई जाएगी, तब तमिलनाडु की जनता समझ जाएगी कि राज्य के अधिकारों को गिरवी रखकर भाजपा के सामने आत्मसमर्पण करना ही उनकी असली राजनीति है. राहुल गांधी के बयान का उल्लेख करते हुए टैगोर ने कहा 'जो भी व्यक्ति संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन (परिसीमन) से जुड़े भाजपा के प्रस्तावित कानून का समर्थन करेगा, वह तमिलनाडु के साथ गंभीर विश्वासघात करेगा. इतिहास ऐसे लोगों को 21वीं सदी का एट्टप्पर (गद्दार) के रूप में याद रखेगा.'
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