Rajasthan Panchayat Samiti Pradhan Election Results Update: राजस्थान पंचायत समितियों में प्रधान के चुनाव आज होंगे. 37 जिलों की 419 पंचायत समिति प्रधानों के लिए शुक्रवार को वोटिंग होनी है. 275 पंचायत समितियों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि 63 समितियों में बीजेपी के पास पूरा बहुमत है. बाकि पंचायत समितियों में निर्दलीय और त्रिशंकु की स्थिति है. ऐसे में क्रॉस वोटिंग की भी पूरी संभावना बन रही है. वोटिंग सुबह से शुरू होंगी, शाम 5 बजे तक रिजल्ट क्लीयर हो जाएंगे. जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, अजमेर, नागौर जैसे जिलों में सबकी नजरे हैं. कांग्रेस और बीजेपी पंचायत समिति प्रधान के लिए भी पूरी जोर लगा रही है. कई जिलों में बाड़ेबंदी पहले ही हो चुकी थी, ऐसे में वोटिंग के दौरान ही चुने हुए सदस्यों को लाया जाएगा. बीजेपी और कांग्रेस के सीनियर नेता भी मोर्चा संभाले हुए हैं.

कांग्रेस का पलड़ा भारी

राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है. जिला परिषद की तरह पंचायत समितियों में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है. 275 पंचायत समितियों में कांग्रेस अपना प्रधान बनाने की स्थिति में है. हालांकि चुनाव में दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, ऐसे में सियासी जोड़-तोड़ भी दिख सकता है. वहीं 63 पंचायत समितियों में भाजपा जीती है, ऐसे में भाजपा भी पूरी रणनीति के साथ-साथ दूसरी पंचायत समितियों में भी नजर बनाए हुए हैं.

Rajasthan Panchayat Samiti Pradhan Election Results Live Update: