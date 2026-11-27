Rajasthan Panchayat Samiti Pradhan Election Results Update: राजस्थान पंचायत समितियों में प्रधान के चुनाव आज होंगे. 37 जिलों की 419 पंचायत समिति प्रधानों के लिए शुक्रवार को वोटिंग होनी है. 275 पंचायत समितियों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि 63 समितियों में बीजेपी के पास पूरा बहुमत है. बाकि पंचायत समितियों में निर्दलीय और त्रिशंकु की स्थिति है. ऐसे में क्रॉस वोटिंग की भी पूरी संभावना बन रही है. वोटिंग सुबह से शुरू होंगी, शाम 5 बजे तक रिजल्ट क्लीयर हो जाएंगे. जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, अजमेर, नागौर जैसे जिलों में सबकी नजरे हैं. कांग्रेस और बीजेपी पंचायत समिति प्रधान के लिए भी पूरी जोर लगा रही है. कई जिलों में बाड़ेबंदी पहले ही हो चुकी थी, ऐसे में वोटिंग के दौरान ही चुने हुए सदस्यों को लाया जाएगा. बीजेपी और कांग्रेस के सीनियर नेता भी मोर्चा संभाले हुए हैं.
कांग्रेस का पलड़ा भारी
राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है. जिला परिषद की तरह पंचायत समितियों में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है. 275 पंचायत समितियों में कांग्रेस अपना प्रधान बनाने की स्थिति में है. हालांकि चुनाव में दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, ऐसे में सियासी जोड़-तोड़ भी दिख सकता है. वहीं 63 पंचायत समितियों में भाजपा जीती है, ऐसे में भाजपा भी पूरी रणनीति के साथ-साथ दूसरी पंचायत समितियों में भी नजर बनाए हुए हैं.
Rajasthan Panchayat Samiti Pradhan Election Results Live Update:
बूंदी में सियासी हलचल
बूंदी जिले में भी सियासी हलचल तेज हो गई है. प्रधान चुनाव से पहले राजाराम मीणा के गले में कांग्रेस का दुपट्टा पहना है. जबकि उन्होंने चुनाव भाजपा के सिंबल पर लड़ा था. उनका कहना है कि कांग्रेस ने मान लिया मुझे परिवार का हिस्सा! भाजपा की उम्मीदों और रणनीति पर वीडियो को लेकर चर्चाओं का दौर!
नागौर जिले से बड़ी खबर
नागौर जिले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है.
पंचायत प्रधान समिति चुनाव में मेड़ता रोड- भाजपा से निरमा विश्नोई और RLP से बाउडी हों सकतीं हैं प्रत्याशी.
मेड़ता रोड में RLP के पास 8 सीटें है.
सबसे बडे दल के रूप में उभरी है RLP
भाजपा के पास 6 सीटे और कांग्रेस के पास 2 सीटे, निर्दलीय 1
इस चुनाव में निर्दलीय की अहम भूमिका रहने वाली है
Bharatpur Panchayat Samiti Pradhan Election Results: भरतपुर में भी बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी ताकत
भरतपुर जिले में भी पंचायत समिति प्रधान चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. यहां कांग्रेस लीड कर रही है. लेकिन भरत की सातों पंचायत समिति बयाना , उच्चैन, रूपवास, बयाना, नदबई, वैर, भुसावर में मुकाबला काटे का दिख रहा है. यहां दोनों पार्टियां अपना-अपना प्रत्याशी उतारने वाली हैं.
Jodhpur Panchayat Samiti Pradhan Election Results: जोधपुर पंचायत समिति में कांग्रेस का दबदबा
कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के जिले में भी कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है. यहां की 23 पंचायत समितियों में कांग्रेस और आरएलपी का दबदबा दिखा है. बीजेपी को किसी भी पंचायत समिति में बहुमत नहीं मिला है.
दौसा जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी
दौसा जिले की पंचायत समितियों में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. दौसा की 14 में से 9 पंचायत समिति में कांग्रेस के पास बहुमत है. जिनमें बैजूपाड़ा, दौसा, लालसोट, महवा, मंडावर, नांगल राजावतान, रामगढ़ पचवारा, सिकंदरा और सिकराय शामिल हैं. पांच पंचायत समिति बसवा, लवाण, मनोहरपुर खेड़ला और शिवसिंहपुरा किसी को बहुमत नहीं है, यहां निर्दलीय किंगमेकर साबित होंगे. कांग्रेस और भाजपा दोनों निर्दलीय सदस्यों को अपने पक्ष में करने में जुटीं, पर्दे के पीछे राजनीतिक जोड़-तोड़ तेज हो गई है.
बालोतरा पंचायत समिति प्रधान चुनाव
बालोतरा पंचायत समिति प्रधान चुनाव में जिले की 11 समितियों में आज नए प्रधान चुने जा रहे हैं, जिसमें 3 पंचायत समिति में बीजेपी, 4 में कांग्रेस को बहुमत है, जबकि 3 समितियों में किसी को बहुमत नहीं है. 1 में RLP के पास बहुमत है. बालोतरा जिले में बालोतरा, गिड़ा, पाटोदी, कल्याणपुर, समदड़ी, सिवाना, पादरू, सिणधरी, पायल कल्ला, धोरीमन्ना और गुड़ामालानी पंचायत समितियां आती हैं.
सीकर के खंडेला में कांग्रेस का बड़ा दांव
सीकर जिले की खंडेला पंचायत समिति में कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता महादेव सिंह खंडेला की पुत्रवधू मीनाक्षी खंडेला को यहां उम्मीदवार बनाया गया है. जिससे यहां मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना बन गई है.
राजस्थान पंचायत समिति का रिजल्ट
राजस्थान पंचायत समिति के रिजल्ट में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर दिखी थी, जबकि हनुमान बैनीवाल की पार्टी आरएलपी ने भी बड़ी जीत हासिल की है. कई पंचायत समितियों में RLP अपना प्रधान बना सकती है.
कांग्रेस ने 3772 वार्ड जीते हैं.
भाजपा ने 2218 वार्ड जीते हैं.
निर्दलीय ने 664 वार्ड जीते हैं.
आरएलपी ने 497 वार्ड जीते हैं.
बाप पार्टी ने 278 वार्ड जीते हैं.
बीएसपी ने 61 वार्ड जीते हैं.
सीपीआईएम ने 50 वार्ड जीते हैं.
आम आदमी पार्टी ने 2 वार्ड जीते हैं.
जयपुर में आज 22 पंचायत समितियों में प्रधान का चुनाव
जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में प्रधान का चुनाव आज होगा. सुबह 10 बजे नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी. जयपुर में 14 पंचायत समितियों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि 2 पंचायत समितियों में बीजेपी और 1 में आरएलपी को बहुमत है. 5 समितियों में किसी को बहुमत नहीं है. अमरसर, जालसू, मौजमाबाद, रामपुरा डाबरी और दूदू में मुकाबला दिलचस्प होगा. सांभरलेक और चौमूं में बीजेपी को बहुमत, सांगानेर पंचायत समिति में आरएलपी के पास बहुमत है. वहीं फागी, आमेर, शाहपुरा, चाकसू, जमवारामगढ़, तूंगा, बस्सी, माधोराजपुरा, कोटखावदा, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल और आंधी में कांग्रेस को बहुमत मिला है.
राजस्थान पंचायत समिति प्रधान चुनाव
राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद आज 37 जिलों की 419 प्रधान समितियों में आज प्रधान का चुनाव होने जा रहा है. सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा. कांग्रेस को 275 पंचायत समितियों बहुमत मिला है, जबकि भाजपा ने 63 समितियों में बहुमत हासिल किया है. ऐसे में कई जिलों में तोड़फोड़ होने की पूरी संभावना बन दिख रही है.