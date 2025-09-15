विज्ञापन
विशेष लिंक

पाचन से लेकर डायबिटीज तक, इन 4 समस्याओं के लिए फायदेमंद कच्ची हल्दी का सेवन

Kachhi Haldi Ke Fayde: खाने के रंग और स्वाद को बढ़ाने के अलावा हल्दी शरीर को कई लाभ पहुंचाने में भी मददगार है. तो चलिए जानते हैं कैसे करें डाइट में शामिल और क्या हैं फायदे.

Read Time: 3 mins
Share
पाचन से लेकर डायबिटीज तक, इन 4 समस्याओं के लिए फायदेमंद कच्ची हल्दी का सेवन
Raw Turmeric Benefits: कच्ची हल्दी के फायदे.

Raw Turmeric Benefits: हल्दी किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जो न सिर्फ खाने के रंग और स्वाद को बढ़ाने का काम करती है बल्कि, शरीर के लिए भी फायदेमंद है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कच्ची हल्दी का सेवन सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है. इसमें करक्यूमिन नाम का तत्व पाया जाता है, जो आपको बीमारियों से बचाने के साथ सेहतमंद रखता है. हल्दी में मैंगनीज, आयरन, पोटैशियम और विटामिन सी के अलावा एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेट्री गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे करें कच्ची हल्दी का सेवन- (How To Consume Raw Turmeric)

कच्ची हल्दी को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे सब्जी और दाल में डालकर खा सकते हैं. इसे दूध में डालकर पी सकते हैं. इतना ही नहीं इसे पानी में डालकर भी पी सकते हैं.

कच्ची हल्दी खाने के फायदे- (Kacchi Haldi Ke Fayde)

1. पाचन-

कच्ची हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेट्री गुण होते हैं. इसके सेवन से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है. अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो आप इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं वजन को तेजी से कम करने में भी मददगार हैं शकरकंद से बनी ये 4 डिशेज, नोट करें रेसिपी

Latest and Breaking News on NDTV

2. इम्यूनिटी-

हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. ये शरीर को रोग से लड़ने के लिए मजबूत करते हैं. अगर आप भी अपनी कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

3. डायबिटीज-

कच्ची हल्दी के सेवन से ब्लड में इंसुलिन और शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. 

4. दर्द-

कच्ची हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं. हल्दी का सेवन फ्री रेडिक्लस को कम कर नैचुरल सेल्स को बढ़ावा देने में भी मददगार है. 

अस्थमा पूरी तरह क्यों ठीक नहीं हो सकता? डॉक्टर ने क्या कहा जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
These 4 Peoblems Get Rid Of If You Consume Raw Turmeric, Kachhi Haldi Khane Ke Fayde, Raw Turmeric, Turmeric Benefits, Diet, Healthy Diet, Food, Food Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com