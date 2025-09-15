विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं वजन को तेजी से कम करने में भी मददगार हैं शकरकंद से बनी ये 4 डिशेज, नोट करें रेसिपी

Sweet Potatoes For Weight Loss: अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, तो स्वीट पोटैटो से बनी इन 4 रेसिपीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Sweet Potatoes For Weight Loss: तेजी से वजन घटाने में मदद करेगी शकरकंद की यह रेसिपीज.

Sweet Potatoes Weight Loss Recipe: वजन कम करना आसान नहीं होता है. स्वीट पोटैटो (Sweet Potatoes)  बेहतरीन फूड है. फाइबर से भरपूर स्वीट पोटैटो पेट को लंबे समय तक भरा होने का एहसास देता है जिससे जरूरत से ज्यादा स्नैक्स खाने से बच जाते हैं. स्वीट पोटैटो से सेहत को कई तरह के फायदे के साथ साथ वजन कम करने में भी मदद मिलती है. आइए जानते हैं स्वीट पोटैटों की कुछ खास रेसिपीज (Sweet Potatoes Recipes) जिन्हें आप वेट-लॉस में डाइट में शामिल कर सकते हैं.

वजन कम करने में मदद करने वाली स्वीट पोटैटो रेसपीज- ( Winter Weight Loss Recipes With Sweet Potatoes)

1. स्वीट पोटैटो सूप-

वजन घटाने के सूप बेहतरीन विकल्प है. स्वादिष्ट मसालों से भरपूर स्वीट पोटैटो सूप पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. इस सूप में कोकोनट मिल्क मिलाकर इसे और पोषक बनाया जा सकता है. तुरंत तैयार हो जाने वाले इस सूप को डिनर में शामिल करें.   

2. स्वीट पोटैटो कटलेट-

स्वीट पोटैटो को ब्रकेफास्ट में कटलेट्स के रूप में शामिल किया जा सकता है. इन्हें बनाने के लिए, शकरकंद को मैश करें, उन्हें मसाले और बेसन के साथ मिलाएं, छोटे कटलेट का आकार दें और सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक सेंक या तल लें. चाय के समय पुदीना चटनी के साथ इन मसालेदार कटलेट का आनंद ले सकते हैं.

3. शकरकंद की चाट-

वजन घटाने के लिए स्वीट पोटैटो को चाट के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं. यह नियमित चाट से ज्यादा हेल्दी होता है. स्वीट पोटैटो को बॉयल कर मीठी और तीखी चटनी में साथ परोस सकते हैं.

4. स्वीट पोटैटो राइस-

सर्दियों में वजन घटाने के लिए  नियमित चावल के बजाय स्वीट पोटैटो राइस को डाइट में शामिल करें.  स्वीट पोटैटो राइस को दोपहर के भोजन या रात के खाने में यामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

