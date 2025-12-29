विज्ञापन
विशेष लिंक

टीम इंडिया में आते ही फैंस पर चल गया वैष्णवी शर्मा का जादू, डिटेल से जानें युवा बॉलर के बारे में, देखें तस्वीरें

IndW vs SLW, Vaishnavi Sharma: वैष्णवी शर्मा को टीम इंडिया के लिए पहला मैच खेले हफ्ता भर ही बीता है, लेकिन उनका जादू फैंस पर चढ़ कर बोल रहा है. युवा फैंस उन्हें जमकर गूगल पर सर्च कर रहे हैं

Read Time: 3 mins
Share
टीम इंडिया में आते ही फैंस पर चल गया वैष्णवी शर्मा का जादू, डिटेल से जानें युवा बॉलर के बारे में, देखें तस्वीरें
Vaishvani Sharma: हाल ही में डेब्यू करने वाली भारतीय युवा वैष्णवी शर्मा

श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही चार मैचों की सीरीज में भारत 4-0 से आगे है. अभी तक सीरीज में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा  सहित कई खिलाड़ियों ने बल्ले से जलवा बिखेरा है, लेकिन इनसे इतर इसी सीरीज से करियर का आगाज करने वाले युवा वैष्णवी सिर्फ चार मैचों में ही आकर्षण का केंद्र बन गई हैं. लेफ्टआर्म स्पिनर वैष्णवी ने सीरी के सभी चार मैचों में 15 ओवरों में 4 ही विकेट चटकाए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका जादू चल गया है. लोग उन्हें सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे है और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. चलिए डिटेल से जानिए इस युवा खिलाड़ी के बारे में 

बाएं हाथ की स्पिनर

वैष्णवी एक बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज हैं, जो टीम इंडिया के लिए निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकती हैं. 21वें साल में चल रहीं वैष्णवी मूल रूप से ग्वालियर से हैं और वह मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलती हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

ज्योतिषाचार्य पिता की सलाह पर चुना क्रिकेट

इस युवा खिलाड़ी की कहानी काफी प्रेरणादायक है. वैष्णवी के पिता एक ज्योतिषाचार्य और प्रोफेसर हैं. पिता ने ही  वैष्णवी को सलाह दी कि वह खेल का चिकित्सा में से किसी एक को करियर बनाएंगी, तो वह काफी आगे तक जाएंगे. जब वैष्णवी ने क्रिकेट को चुना, तो पूरे परिवार ने उनका समर्थन किया और इसका पूरा इनाम भी उन्हें मिला. 

अंडर-19 विश्व कप से बटोरीं सुर्खिया

इस साल फरवरी में हुए वीमेंस अंडर-19 विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया. वैष्णवी ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 17 विकेट चटकाए. इस प्रदर्शन में एक हैट्रिक भी शामिल रही और इससे वह पहले से ही सेलेक्टरों की नजरों में आ चुकी थीं. वहीं, इस लेफ्टआर्म स्पिनर ने सीनियर महिला टी20 में बी 21 विकेट लिए, तो अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में 12 विकेट चटकाए. 

Latest and Breaking News on NDTV

श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू

सेलेक्टरों ने उनके प्रदर्शन को स्वीकारते हुए श्रीलंका के खिलाफ उन्हें टीम में चुना, तो प्रबंधन ने पहले ही मैच से उन्हें इलेवन में जगह दी. इसी महीने की गुजरी 21 तारीख को वैष्णवी ने टीम इंडिया के लिए अंतरराष्ट्रीय कैप हासिल की. और 4 ओवरों में किफायती बॉलिंग करते हुए सिर्फ 16 रन दिए. वैष्णवी की और तस्वीरें जो सोशलम मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaishnavi Narendra Sharma, India Women, Sri Lanka Women, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now