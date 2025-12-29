बेड पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है? जानकर आज से बंद कर देंगे खाना!

Bed Par Khane Ke Nuksan: कई लोगों को मोबाइल, टीवी या लैपटॉप देखते बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की आदत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी यह आदत शरीर पर क्या प्रभाव डाल सकती है? बेड पर बैठकर खाना खाने से शरीर को कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत.

क्या बिस्तर पर बैठकर खाना खाना बुरा है?

पेट: बेड पर बैठकर खाना खाने से खाना अच्छे से नहीं पच पाता, जिसके कारण गैस, अपच, एसिडिटी और पेट में भारीपन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. जिन लोगों को बिस्तर पर बैठ कर खाना खाने की आदत है, आज से बदल लें.

वजन: बेड पर बैठकर खाना खाने से ध्यान भटक सकता है, किसके कारण आप जरूरत से ज्यादा खाना खा सकते हैं और अगर ऐसा रोज किया जाए तो यह बढ़ते वजन का कारण बन सकता है. जो लोग वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं.

सुस्ती: बेड पर बैठकर खाना खाने से आलस और सुस्ती महसूस हो सकती है, जिसके कारण काम में मन न लगना और पूरा दिन आलस बना रह सकता है. अगर आप भी शरीर को एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो समय के साथ इस आदत को बदल लेना ही फायदेमंद है.

मेंटल हेल्थ: खाना खाते समय मोबाइल या टीवी कुछ भी देखने से मूड प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है और खाने का सही आनंद नहीं मिल पाता और अगर लंबे समय तक यह आदत अपनाई जाए तो धीरे-धीरे यह आदत बेचैनी का कारण बन भी सकती है. मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी इस आदत को छोड़ना बेहद जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)