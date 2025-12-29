Vegetarian Vs Non Vegetarian: वेज या नॉनवेज सेहत के लिए क्या खाना ज्यादा फायदेमंद, श्री श्री रवि शंकर जी से जानें...

Veg Or Non-Veg: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि वेज फूड अच्छे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि नॉन-वेज सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है. लेकिन कई बार हम इन दोनों फूड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद क्या हैं. अगर आप भी इसी बात को लेकर परेशान हैं, तो चलिए जानते हैं श्री श्री रवि शंकर जी से कि सेहत के लिए क्या खाना जाता फायदेमंद.

आज के दौर में भी बहुत से इनोवेटर और उद्यमी शाकाहार को अपनी सफलता का एक अहम कारण मानते हैं वे इसे मानसिक स्पष्टता, करुणा और संतुलित जीवन का जरिया मानते हैं. वो कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड को सपोर्ट करते हैं.

वीगन की तरफ बढ़ रहे लोग- (Why People moving towards veganism)

श्री श्री रवि शंकर जी कहते हैं कि आज के समय में लोग वीगन की तरफ बढ़ रहे हैं. क्योंकि ये सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. भोजन सुपाच्य होना चाहिए. वीगन डाइट (Vegan Diet) एक वेजिटेरियन डाइट है जिसमें सभी पशु उत्पादों से परहेज किया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद (दूध, पनीर, मक्खन). इसमें केवल प्लांट पौधों से प्राप्त भोजन जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें, नट्स और बीज शामिल होते हैं.

खाने का मन से क्या संबंध-(What is the relation of food with mind)

जो लोग ध्यान योग और आत्मिक विकास की तरफ हैं उनके लिए वेजिटेरियन खाना बेस्ट माना जाता है. क्योंकि ये हल्का, सरल और पचने में आसान भोजन है. क्योंकि खाना 3 घंटे के अंदर पच जाना चाहिए.

वेजिटेरिन खाना ताकत बढ़ाता है या नहीं- (Does vegetarian food increase strength or not)

श्री श्री रवि शंकर जी कहते हैं कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि शाकाहारी खाने में ताकत नहीं होती, बल नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता. लेकिन ज़रा सोचिए - हाथी, बैल, घोड़ा, भैंस - ये सभी जानवर पूरी तरह शाकाहारी होते हैं और इनमें क्या ताकत की कमी है.

नॉन-वेज खाने के नुकसान- (Non-Veg Khane Ke Nuksan)

1. दिल-

नॉन-वेज जैसे रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बढ़ाता है, जिससे दिल के लिए खतरा हो सकता है.

2. पाचन-

नॉन-वेज, खासकर रेड मीट, पचने में भारी होता है और इसे पचाने में शरीर को ज्यादा समय और मेहनत लगती है. इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

3. मोटापा-

नॉन-वेज मसालेदार और तला-भुना होता है. इसमें प्रोटीन अधिक होता है, जो शरीर में फैट के रूप में जमा हो सकता है, जिससे मोटापा बढ़ता है.

4. यूरिक एसिड-

जरूरत से ज्यादा नॉन-वेज खाने से यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, जिससे गाउट (Gout) जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

वेज खाना खाने के फायदे- (Veg Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

वेजिटेरियन फूड पाचन के लिए काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि ये लाइट होता है जो आसानी से पच जाता है.

2. दिमाग को शांत-

वेजिटेरियन फूड दिमाग को शांत रखने में मददगार है. ये शरीर में एसिड नहीं बनने देता.

3. ताकत-

वेजिटेरियन फूड ताकत से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ताकत देने और कमजोरी को दूर करने में मददगार हैं.

