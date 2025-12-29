विज्ञापन
Vitamin B12 Foods For Vegetarians: विटामिन B12 बढ़ाने के लिए शाकाहारी लोग क्या खाएं? जानें Dr. Saleem Zaidi से

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इन चीजों को डाइट में शामिल कर इसकी कमी को दूर कर सकते हैं.

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी 12 के लिए क्या खाएं.

Vitamin B12 foods for vegetarians: शरीर को सेहतमंद रखने और हेल्दी लाइफ जीने के लिए हेल्दी डाइट अहम है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम शरीर और अपने खान-पान का इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं जितना हमें रखना चाहिए. जिसके चलते शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना आम बात है. इन्हीं पोषक तत्वों में से एक है विटामिन बी 12. भारतीय लोगों में विटामिन बी 12 की कमी काफी देखी जाती है. आपको बता दें कि विटामिन बी 12 डीएनए बनाने, खून बनाना, तंत्रिका तंत्र के लिए अहम माना जाता है 

डॉ. सलीम जैदी के अनुसार विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए बेहद अहम माना जाता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बिना किसी दवाओं के इन चीजों को डाइट में शामिल कर इसकी कमी दूर कर सकते हैं. 

विटामिन बी 12 कमी के लक्षण- (Symptoms of Vitamin B12 deficiency)

  • थकान
  • कमजोरी
  • मुंह बार-बार आना (छाले)
  • चक्कर आना
  • खून की कमी
  • पेट की गड़बड़ी
  • एसिडिटी
  • पेट गैस
  • याददाश्त कमजोर होना
  • हाथ-पैरों में झनझनाहट
  • डिप्रेशन 

विटामिन बी 12 के लिए क्या खाएं- (What to eat for Vitamin B12)

1. दूध और डेयरी प्रोडक्ट-

डॉक्टर सलीम बताते हैं, दूध वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स है. एक गिलास फुल क्रीम दूध से ही 50–70% तक डेली जरूरत पूरी हो सकती है. इसके अलावा दही, पनीर, चीज़ और मट्ठा को डाइट में शामिल कर विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर सकते हैं.

Photo Credit: Pexels

2. अंडा-

डॉक्टर सलीम बताते हैं, अगर आप एगीटेरियन है यानि अंडा खाते हैं, तो खाते हैं तो यह भी एक अच्छा सोर्स है. एक अंडे में करीब 0.6 माइक्रोग्राम B12 होता है. एक दिन में 2–3 अंडे खाकर आप अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि विटामिन B12 ज्यादातर अंडे की जर्दी में होता है, इसलिए पूरा अंडा खाएं.

3. पालक-

पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है. विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप पालक को डाइट में शामिल कर सकते हैं. पालक को लेते हैं या सब्जी बनाते हैं तो पालक को काटने के बाद न धोएं क्योंकि, ऐसा करने से विटामिन बी12 नहीं मिलेगा. 

4. चुकंदर-

चुकंदर एक जड़ वाली सब्जी है. विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

5. गाजर-

गाजर में अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जाता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो गाजर को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

6. भुने चने-

डॉक्टर सलीम जैदी बताते हैं कि विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप भुने चने खा सकते हैं. चने की सब्जी बनाकर खा सकते हैं.

7. अंकुरित दालें-

डॉक्टर सलीम जैदी का कहना है कि विटामिन बी 12 के लिए आप अरहर दल, चना दाल मसूर दाल को अंकुरित करके खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

