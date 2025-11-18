सर्दियों में इस तरीके से पिएंगे पानी तो कभी नहीं होंगे डिहाइड्रेट, जान लें पानी पीने का सही तरीका

Best Way to Drink Water in Winter: सर्दियों में ठंड इतनी हावी हो जाती है कि हमें प्यास बहुत कम लगती है. गर्मियों में तो बार-बार पानी याद आता है, लेकिन ठंड के मौसम में शरीर भीतर ही भीतर पानी की कमी झेल रहा होता है और हमें इसका अहसास भी नहीं होता. यही वजह है कि बहुत लोग सर्दियों में डिहाइड्रेशन (Dehydration) का शिकार हो जाते हैं, चेहरा रूखा पड़ने लगता है, होंठ फटने लगते हैं, थकान बढ़ जाती है, सिर भारी महसूस होता है और कभी-कभी चक्कर भी आने लगते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि ठंड में शरीर को गर्मी बनाए रखने के लिए पानी की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन हम प्यास कम लगने के कारण पानी कम पीते हैं. इसी के कारण डॉक्टर कहते हैं कि सर्दियों में पानी पीने का तरीका थोड़ा बदल देना चाहिए, ताकि शरीर हमेशा हाइड्रेट रहे और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनी रहे.

सर्दियों में पानी पीने का सही तरीका क्या है? | What is the Right Way to Drink Water in Winter?

1. ठंड में गुनगुना पानी है सबसे अच्छा साथी

सर्दियों में शरीर को टेंपरेचर नॉर्मल बनाए रखने के लिए गर्माहट की जरूरत होती है. अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, तो शरीर को उसे गर्म करने में ज्यादा एनर्जी लगती है और पाचन भी धीमा हो सकता है. गुनगुना पानी पीने से पाचन तेज होता है, शरीर जल्दी हाइड्रेट होता है, सर्दी-खांसी जैसी परेशानियां कम होती हैं, बॉडी टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकलते हैं. इसलिए कोशिश करें कि दिन की शुरुआत एक गिलास हल्के गर्म पानी से करें.

2. प्यास लगे तब पानी पिएं वाली सोच छोड़ दें

सर्दियों में प्यास कम लगना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को पानी की जरूरत नहीं है. एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंड में दिमाग प्यास का सिग्नल दबा देता है. इसलिए घड़ी देखकर पानी पिएं, हर 60–90 मिनट में कुछ घूंट पानी जरूर पी लें. इससे आप बिना महसूस किए दिनभर हाइड्रेट रहेंगे.

3. सुबह उठकर पानी पीना कभी न छोड़ें

नींद के 6–8 घंटे के दौरान शरीर को पानी नहीं मिलता, इसलिए सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना शरीर को फिर से एक्टिव करता है और हार्टबीट भी बैलेंस रहती है. यह हाइड्रेशन की सबसे जरूरी शुरुआत है.

4. पानी की जगह सिर्फ चाय-कॉफी पर निर्भर न रहें

सर्दियों में लोग गर्म पेय ज्यादा पीते हैं, चाय, कॉफी, हॉट चॉकलेट. लेकिन, ये पेय डायूरेटिक होते हैं यानी ये शरीर से पानी कम कर सकते हैं. इसलिए इन्हें पानी का विकल्प न समझें. हर चाय-कॉफी के बाद एक गिलास पानी जरूर पिएं.

5. खाने के साथ ज्यादा पानी न पिएं

एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने से पेट की पाचन अग्नि कमजोर हो सकती है. खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30–45 मिनट बाद पानी पीना बेहतर माना जाता है. इससे पाचन अच्छा रहता है और पोषक तत्व भी सही तरह से अवशोषित होते हैं.

6. इलेक्ट्रोलाइट और हाइड्रेटिंग फूड शामिल करें

सर्दियों में पानी के साथ-साथ ऐसे फूड्स शामिल करें जिनमें नेचुरल पानी मौजूद हो, जैसे मूली, संतरा, कीवी, खीरा, टमाटर, सूप आदि. ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट लेवल बनाए रखने में मदद करते हैं.

7. छोटे-छोटे घूंट लेकर पानी पिएं

पानी एकदम तेजी से पीने की बजाय धीरे-धीरे घूंट लेकर पीने से शरीर उसे अच्छी तरह अवशोषित करता है. इससे डिहाइड्रेशन का खतरा कम हो जाता है और शरीर लंबे समय तक एक्टिव रहता है.

सर्दियों में पानी पीने का सही तरीका बहुत साधारण है, गुनगुना पानी, समय-समय पर छोटे घूंट और हाइड्रेटिंग फूड. अगर आप ये सरल आदतें अपनाते हैं तो ठंड में डिहाइड्रेशन जैसी समस्या कभी नहीं होगी और आपका शरीर पूरे मौसम भर एनर्जी से भरा रहेगा.

