इस एक पत्ते का सेवन बदल देगा आपका जीवन, Doctor ने बताया इसे 100 साल तक स्वस्थ रहने का राज

Paan ka Patta Benefits: हम जिस पत्ते की यहां बात कर रहे हैं वह पान का पत्ता है. डॉक्टर बिमल छाजर ने एक वीडियो में बताया कि ये हरा पत्ता कैसे हमारे शरीर के सारे रोगों का नाश कर सकता है और लंबी उम्र जीने में मदद करेगा.

Health Benefits of Betel Leaf: पान का पत्ता खाने के फायदे.

Betel Leaf Health Benefits: भारत में पान का पत्ता सिर्फ स्वाद या परंपरा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पहचान है. मंदिरों की पूजा से लेकर त्योहारों के प्रसाद तक, यह हरा दिल-आकार का पत्ता हमारे सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रहा है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि यह साधारण पत्ता हमारी सेहत को कितना गहराई से प्रभावित कर सकता है?
SAAOL Heart Care के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. बिमल छाजर ने अपने वीडियो में बताया कि पान का पत्ता सिर्फ मुंह का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर को भीतर से मजबूत बनाने का राज भी है. वह कहते हैं, अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह हमें 90–100 साल तक बेहद स्वस्थ रख सकता है.

इस पत्ते के स्वास्थ्य गुणों पर लोगों का ध्यान आज फिर से जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल, जंक फूड और तनाव ने हमारा दिल और पाचन तंत्र दोनों कमजोर कर दिए हैं. ऐसे समय में पान जैसा प्राकृतिक विकल्प शरीर को वापस उसकी प्राकृतिक लय में लाने में मदद कर सकता है.

पान का पत्ता कैसे बनाए शरीर को मजबूत? | How Can Betel Leaf Make the Body Strong?

1. हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है (Betel Leaf Benefits For Heart)

पान के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी होती है, जो शरीर में जमा हानिकारक फ्री-रैडिकल्स को कम करते हैं. इससे दिल की धमनियां साफ रहती हैं और ब्लॉकेज का जोखिम कम होता है. डॉ. छाजर का मानना है कि प्राकृतिक औषधीय गुण दिल की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जिससे हार्ट लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है.

2. पाचन शक्ति में सुधार (Betel Leaf Benefits For Digestion)

भोजन के बाद पान का पत्ता चबाना सदियों पुरानी आदत है. इससे लार का स्राव काफी बढ़ता है, जो पाचन प्रक्रिया को एक्टिवेट करता है. लार में मौजूद एंजाइम भोजन को छोटे कणों में तोड़ते हैं, जिससे गैस, भारीपन और अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं.

3. संक्रमण से सुरक्षा (Betel Leaf Benefits For Infection)

पान का पत्ता प्राकृतिक रूप से एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुणों से भरपूर है. यह गुण शरीर में हानिकारक कीटाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं और छोटे-मोटे संक्रमणों से बचाव में मदद करते हैं, खसकर मौसम बदलने के दौरान.

4. तनाव कम करने में मददगार (Betel Leaf Benefits For Stress)

डॉ. छाजर बताते हैं कि पान को चबाने से दिमाग में सुकून देने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं. यह मन को शांत करता है और तनाव कम करने में मदद करता है. आज की तेज जिंदगी में यह एक छोटा-सा, लेकिन असरदार नेचुरल stress-relief हो सकता है.

5. दीर्घायु का रहस्य (Betel Leaf Benefits For Longevity)

नियमित सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ शरीर ज्यादा सक्षम बना रहता है. यह इम्यूनिटी को प्राकृतिक तरीके से मजबूत करता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ को सपोर्ट करता है.

डॉक्टर की जरूरी सलाह

  • डॉ. छाजर साफ कहते हैं कि पान का वास्तविक फायदा तभी मिलता है जब इसे साधारण रूप में लिया जाए.
  • तंबाकू, चूना, सुपारी या गुटखा मिलाने से यह लाभ खत्म ही नहीं होते, बल्कि उल्टा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं.
  • यानी मीठा पान या तंबाकू वाला पान स्वास्थ्य का नहीं, बीमारी का कारण है.

सेवन का सही तरीका

  • भोजन के बाद एक ताज़ा पान का पत्ता चबाना सबसे बेहतर माना जाता है.
  • इसे औषधीय रूप में भी लिया जा सकता है—जैसे पत्तों का काढ़ा या रस बनाकर.
  • ध्यान रहे कि यह पूरक उपाय है.
  • बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस कंट्रोल करने के साथ ही इसका सही लाभ मिलता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

