सिर्फ 7 दिन गुनगुने पानी में भुना जीरा और अजवाइन खाने के क्या फायदे हैं? किन बीमारियों का है काल? यहां जानिए

Roasted Cumin and Ajwain Benefits: हमारे घर की रसोई में कई ऐसी चीजें छिपी होती हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, लेकिन उनके जबरदस्त फायदे नहीं जानते. जीरा और अजवाइन उनमें से दो ऐसी ही चीजें हैं. ये दिखने में भले छोटे हों, लेकिन इनके औषधीय गुण शरीर में बड़े बदलाव ला सकते हैं. खास बात यह है कि अगर आप सिर्फ 7 दिन तक सुबह गुनगुने पानी के साथ भुना हुआ जीरा और अजवाइन खाना शुरू कर दें, तो इसका असर न सिर्फ पेट पर बल्कि पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है.

आजकल बाहर का खाना, तनाव, कम पानी पीना, ये सब हमारे पाचन से लेकर वजन और हार्मोन तक को प्रभावित करते हैं. ऐसे में शरीर को अंदर से साफ करने और पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए ये आसान घरेलू नुस्खा बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि आखिर सिर्फ 7 दिन में यह कॉम्बिनेशन क्या कमाल कर सकता है और किन बीमारियों का यह काल माना जाता है.

गुनगुने पानी में भुना जीरा और अजवाइन खाने के फायदे | Roasted Cumin and Ajwain In Lukewarm Water Benefits

1. पाचन शक्ति को बनाता है बेहद मजबूत

भुना जीरा और अजवाइन दोनों ही पाचन सुधारने के लिए जाने जाते हैं. ये गैस, एसिडिटी और पेट फूलना तुरंत कम करते हैं. गुनगुना पानी इन दोनों मसालों के सक्रिय तत्वों को शरीर में तेजी से पहुंचाता है, जिससे खाना जल्दी पचता है. सिर्फ 7 दिन के सेवन से पेट हल्का रहने लग जाता है और खाने के बाद आलस महसूस नहीं होता.

2. कब्ज और पेट में भारीपन से राहत

अजवाइन आंतों की मूवमेंट बढ़ाती है और कब्ज को धीरे-धीरे ठीक करती है. भुना जीरा पेट की गर्मी को नियंत्रित करता है, जिससे भारीपन कम होता है. जिन लोगों को रोज सुबह पेट साफ नहीं होता या पेट में जलन रहती है, उनके लिए यह नुस्खा बेहद असरदार माना जाता है.

3. शरीर में जमे टॉक्सिन बाहर निकालता है

गुनगुने पानी में लिया गया यह मिश्रण शरीर की सफाई का काम करता है. यह लिवर को डिटॉक्स करता है, शरीर के मेटाबॉलिज़्म को तेज करता है और खून को साफ रखता है. टॉक्सिन निकलने के बाद त्वचा साफ दिखने लगती है और चेहरे पर चमक भी बढ़ती है.

4. फैट बर्न करने में करता है मदद

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो यह नुस्खा आपको अतिरिक्त सहायता दे सकता है. अजवाइन शरीर की चर्बी को तेजी से गलाने में मदद करती है और जीरा मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है. दोनों मिलकर शरीर में फैट स्टोरेज कम करते हैं, भूख को संतुलित रखते हैं और ओवरईटिंग रोकते हैं.

5. ब्लोटिंग, गैस और खट्टी डकारों का काल

जिन लोगों को अक्सर गैस, डकार, सीने में जलन या पेट फूलने की समस्या रहती है, यह नुस्खा उनके लिए किसी रामबाण से कम नहीं. जीरा पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और अजवाइन गैस को बाहर निकालने में मदद करती है. सिर्फ कुछ दिनों में यह समस्या लगभग गायब होने लगती है.

6. श्वास से जुड़ी समस्याओं में भी फायदेमंद

अजवाइन में थाइमोल नाम का तत्व होता है, जो कफ को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है, जिन्हें सर्दी-जुकाम, खांसी या सांस लेने में दिक्कत रहती है, वे इसका फायदा महसूस कर सकते हैं.

7. पीरियड क्रैम्प्स और पेट दर्द में राहत

महिलाओं में पीरियड के दौरान पेट दर्द आम है. अजवाइन और जीरा दोनों ही पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और दर्द को जल्दी कम करते हैं. गुनगुना पानी इसकी प्रभावशीलता बढ़ा देता है.

कैसे लें?

1-1 चम्मच भुना जीरा और अजवाइन लें.

इन्हें अच्छी तरह पीसकर पाउडर बना लें.

सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच मिश्रण लें.

लगातार 7 दिन सेवन करने से असर दिखने लगता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)