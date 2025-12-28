सर्दियों में शुगर कंट्रोल रखने का योग पैकेज, बाबा रामदेव ने बताया बच्चों और बड़ों को कौन से 5 आसन करने चाहिए

Yoga For Winter: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर का रूटीन बदल जाता है. ठंड के कारण फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती हैं, पसीना कम निकलता है और खानपान में भारी व मीठी चीजें बढ़ जाती हैं. ऐसे में जिन लोगों का शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पर होता है, उनके लिए यह मौसम थोड़ा संवेदनशील माना जाता है. कई बार बिना ज्यादा लक्षण दिखे ही ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ने लगता है. दवाइयों से पहले अगर लाइफस्टाइल सुधारी जाए, तो शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है. इसमें योग सबसे आसान, सुरक्षित और असरदार तरीका है.
योग न सिर्फ ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, बल्कि पाचन सुधारता है, वजन कंट्रोल करता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने में भी मदद करता है. योग गुरु बाबा रामदेव के अनुसार, सर्दियों में कुछ खास योगासन रेगुलर किए जाएं, तो बॉर्डरलाइन शुगर वालों को काफी लाभ मिल सकता है. उन्होंने उम्र और क्षमता के अनुसार आसनों का एक सरल पैकेज भी बताया.
बच्चों के लिए योगासन | Yoga Poses For Children
बाबा रामदेव के अनुसार, बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन या हलासन से शुरुआत कर सकते हैं. ये आसन शरीर की हार्मोनल ग्रंथियों को एक्टिव करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं. हालांकि इन्हें किसी ट्रेनर की निगरानी में ही करना चाहिए.
बाकी लोगों के लिए आसान योग पैकेज:
जो लोग नए हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है, उन्हें सरल आसनों से शुरुआत करनी चाहिए. पवनमुक्तासन, मंडूकासन, उत्तानपादासन, भुजंगासन और वृक्षासन जैसे योग आसन न सिर्फ शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं, बल्कि ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं.
1. पवनमुक्तासन
यह आसन पेट की चर्बी घटाने, गैस और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है. इसके रेगुलर प्रैक्टिस से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं.
पवनमुक्तासन करने का तरीका:
- अपने पीठ के बल लटें.
- घुटनों को छाती की ओर लाएं और हाथों से पकड़ें.
- सिर को घुटनों की ओर लाने की कोशिश करें.
- 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें.
- धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं.
2. मंडूकासन
यह आसन अग्न्याशय (पैंक्रियाज) को एक्टिव कर इंसुलिन स्राव में सुधार लाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.
मंडूकासन करने का तरीका:
- वज्रासन में बैठ जाएं.
- घुटनों को थोड़ा फैलाएं और हाथों को जमीन पर रखें.
- शरीर को थोड़ा आगे झुकाएं और सिर को जमीन पर रखें.
- 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें.
- धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं.
3. उत्तानपादासन
यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे पाचन और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है.
उत्तानपादासन करने के फायदे:
- अपने पीठ के बल लटें.
- पैरों को सीधा रखें और हाथों को जमीन पर रखें.
- पैरों को 30-45 डिग्री के कोण पर उठाएं.
- 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें.
- धीरे-धीरे पैरों को नीचे लाएं.
4. भुजंगासन
यह आसन रीढ़ को लचीला बनाता है और पैंक्रियाज को उत्तेजित कर शुगर लेवल बैलेंस रखता है. साथ ही, यह तनाव और थकान को भी कम करता है.
भुजंगासन करने का तरीका:
- अपने पेट के बल लटें.
- हाथों को कंधों के नीचे रखें.
- शरीर को ऊपर उठाएं और सिर को पीछे की ओर झुकाएं.
- 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें.
- धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं.
5. वृक्षासन
यह आसन संतुलन और एकाग्रता बढ़ाता है, साथ ही तनाव कम करता है, जो शुगर बढ़ने का एक बड़ा कारण है. इसके अभ्यास से मानसिक शांति और स्थिरता भी मिलती है.
वृक्षासन करने का तरीका:
- एक पैर पर खड़े हों.
- दूसरे पैर को घुटने से मोड़कर उसके पंजे को पहले पैर की जांघ पर रखें.
- हाथों को ऊपर उठाएं और संतुलन बनाए रखें.
- 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें.
- धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं.
इन आसनों को रेगुलर करने से शुगर लेवल को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन किसी भी योग अभ्यास से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
इन आसनों के साथ अपनी डाइट में भी कुछ बदलाव लाएं:
- हरी सब्जियों और फलों का सेवन बढ़ाएं
- चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स से बचें
- भरपूर पानी पिएं
- रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें.
अपने रूटीन में इन टिप्स को शामिल करें:
- सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पिएं .
- हर भोजन में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें.
- रात को सोने से पहले हल्का भोजन करें.
- अपने शुगर लेवल की नियमित जांच करवाएं.
योग करते समय ध्यान रखें:
सर्दियों में योग खाली पेट, गुनगुने वातावरण में करें. रोजाना 30-40 मिनट का यह योग पैकेज शुगर को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है.
अगर आपका शुगर लेवल बॉर्डरलाइन पर है, तो सर्दियों में नियमित योग अपनाकर आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं. सही आसन, सही समय और रेगुलर प्रैक्टिस यही हेल्दी लाइफ का आधार है.
