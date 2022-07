Reasons Of Constipation: सुबह फ्रेश होने में आती है दिक्कत, तो इन 3 चीजों को पीना छोड़ दें

Constipation कई कारणों से हो सकती है लेकिन आपकी Diet भी इसमें काफी मायने रखती है.

Reasons Of Constipation And Gas: कब्ज की समस्या खराब डाइट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजहों से होती है. कई ऐसी खाने पीने की चीजें जो कब्ज का कारण (Cause Of Constipation) बनती हैं. हो सकता है आप उनका डेली सेवन कर रहे हों. किसी भी मामले में, मल त्याग (Excretion) करने में कठिनाई होने पर असुविधा और जलन हो सकती है. अगर आपको भी अक्सर ये समस्या रहती है तो कहीं आप उन चीजों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं जिनके बारे में हम यहां बताने जा रहे हैं. कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको ऐसी चीजों को डाइट से दूर करना चाहिए या उनका सेवन कम करना चाहिए. यहां 3 चीजों के बारे में बताया गया है जो आंत्र के मार्ग को और धीमा कर देती हैं और कब्ज का कारण बनती है.

कब्ज का कारण बनती हैं ये ड्रिंक्स | These Drinks Cause Constipation