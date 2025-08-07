वैष्णो देवी कटड़ा से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, PM मोदी 3 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

देशवाशियों को जल्द ही तीन नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित करेंगे. ये तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा, बेलगावी से बेंगलुरु और नागपुर के अजनी स्टेशन से पुणे के बीच चलेगी.

वंदे भारत चलने से इन जिलों को लाभ मिलेगा

26751 वंदे भारत एक्सप्रेस बेलगावि- क्रान्तिवीर संगोल्लि रायाण्ण (बेंगलुरु स्टेशन) के बीच चलेगी. यह ट्रेन सुबह 5:20 बजे बेलगावि से चलेगी और दोपहर 1:50 बजे क्रान्तिवीर संगोल्लि रायाण्ण बेंगलुरु स्टेशन पहुंचेगी.

वहीं, 26752 वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 2:20 पर क्रान्तिवीर संगोल्लि रायाण्ण बेंगलुरु स्टेशन से चलेगी और रात 10:40 पर बेलगावि पहुंचेगी. इस ट्रेन के चलने से बेंगलुरु, तुमकूर, हासन, चिक्कमगलुरू, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावि जिले को लाभ होगा. ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी.

26102 अजनी (नागपुर) - पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे के लोगों को लाभ मिलेगा. ये ट्रेन सुबह 9:50 पर अजनी से चलेगी और रात 9:50 पर पुणे पहुंचेगी.

ट्रेन ( 26102) अगले दिन सुबह 6:25 पर पुणे से चलेगी और शाम 6:25 पर अजनी (नागपुर ) पहुंचेगी. अजनी से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी जबकि पुणे से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी.

26406 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:40 पर कटड़ा से चलेगी और दोपहर 12:20 पर अमृतसर पहुंचेगी. जबकि 26405 अमृतसर से शाम 4:25 पर चलेगी और रात 12 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा पहुंचेगी. यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी. इस वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से अमृतसर, जलंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी जिले की लोगों को लाभ होगा.

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या पहुंचेगी 150

रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक कुल वंदे भारत ट्रेन की संख्या 72 है और कुल ट्रेन सेवाएं 144 हैं लेकिन तीन नई ट्रेन शुरू होने से ये संख्या 150 पहुंच जाएगी. अब तक वंदे भारत ट्रेन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पहुंच चुकी हैं. सरकार की अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना है.

वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री सुविधाएं

सभी कोच में एयर कंडीशनिंग सिस्टम

भीड़ के अनुसार स्वतः तापमान का नियंत्रण

लंबी दूरी की यात्रा के लिए एर्गोनॉमिक डिज़ाइन सीटें

पर्सनल इन्फोटेनमेंट स्क्रीन की उपलब्धता

सभी कोच के अंदर LED और एम्बिएंट लाइट्स

सभी कोच में ऑटोमैटिक स्लाइडिंग दरवाजे

बड़ी और पैनोरमिक दृश्य वाली

बायो-वैक्यूम टॉयलेट

क्या-क्या हैं सुरक्षा के उपाय

कवच प्रणाली: नई ट्रेनों में उपलब्ध (टक्कर-रोधी)

फायर सेफ्टी: आग पहचान और बुझाने की व्यवस्था

CCTV निगरानी: पूरी ट्रेन में कैमरे

आपातकालीन संपर्क: हर कोच में इंटरकॉम सिस्टम

ब्रेकिंग सिस्टम: रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम 30% तक ऊर्जा की बचत करता है

डुअल सस्पेंशन सिस्टम: तेज गति में भी अरामदायक यात्रा

