ग्लूटेन फ्री के चक्कर में न रहें, Dr Deepti Khatuja ने बताया इसे डाइट से पूरी तरह क्यों नहीं हटाना चाहिए

Is Gluten Harmful For Everyone?: सेलिब्रिटी से लेकर आम इंसान तक हर कोई ग्लूटेन को अपनी डाइट में शामिल करने पर परहेज कर रहे हैं और इसकी जगह मल्टीग्रेन आटे का चुनाव कर रहे हैं, जो कई अनाजों का मिश्रण है. इसी के साथ ऐसा कहा जाता है कि ग्लूटेन खाने से कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है और इसे पचाना भी काफी मुश्किल होता है. हालांकि इस बारे में क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा का कहना अलग है. उनका कहना है कि भले ही लोग ग्लूटेन खाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन यह हमारी डाइट में विलेन की भूमिका नहीं निभाता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या ग्लूटेन फ्री आटा सच में ग्लूटेन फ्री होता है? (Is Gluten Free Flour Really Gluten Free?)

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने कहा, "यह सच है कि आज ज्यादातर लोग ग्लूटेन फ्री के चलते मल्टीग्रेन आटे का सेवन कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मल्टीग्रेन आटा भी ग्लूटेन फ्री नहीं होता है. उसमें भी कुछ मात्रा ग्लूटेन की होती ही है. वहीं दूसरी ओर मल्टीग्रेन आटे का सेवन करना सेहत के लिए काफी अच्छा माना गया है".

उन्होंने बताया कि, बिजी लाइफस्टाइल के कारण प्रोसेसड फूड का सेवन काफी बढ़ गया है, जिसके कारण अब मल्टीग्रेन आटे का कॉन्सेप्ट का चल रहा है.

क्या गेंहू का सेवन बंद कर देना सही है? (Is It Right To Stop Consuming Wheat?)

डॉक्टर ने कहा, कई लोग शिकायत लेकर आते हैं कि उन्हें अब ग्लूटेन नहीं खाना है और हम गेहूं का सेवन पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं, ऐसे में मैं यहां क्लियर करना चाहती हूं कि ग्लूटेन फ्री खाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी डाइट से गेहूं (Wheat) का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई स्टडी और रिसर्च सामने नहीं आई है, जिसमें ग्लूटेन को सेहत के लिए हानिकारक बताया गया है. ऐसे में ग्लूटेन को पूरी तरह अपनी डाइट से हटाना सही नहीं. वहीं अगर आपको ग्लूटेन खाने से एलर्जी है, तो इस स्थिति में आप इस अवॉइड कर सकते हैं.

