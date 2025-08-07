विज्ञापन
विशेष लिंक

यूपी STF के साथ मुठभेड़ में झारखंड का कुख्यात बदमाश आशीष रंजन ढेर, 4 लाख का था इनामी

मुठभेड़ के दौरान पुलिस को मौके से एक AK 47, 1 पिस्टल, 9 एमएम के तीन दर्जन कारतूस और एक बाईक बरामद हुई है.

Read Time: 2 mins
Share
यूपी STF के साथ मुठभेड़ में झारखंड का कुख्यात बदमाश आशीष रंजन ढेर, 4 लाख का था इनामी
  • झारखंड का कुख्यात इनामी बदमाश आशीष रंजन यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर
  • धनबाद पुलिस ने आशीष रंजन पर 4 लाख का इनाम घोषित किया था और कई आपराधिक मामले थे
  • मुठभेड़ स्थल से एक AK 47, एक पिस्टल, 9 एमएम के तीन दर्जन कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में झारखंड का कुख्यात इनामी बदमाश आशीष रंजन देर रात ढेर हो गया.  धनबाद पुलिस ने फरार आशीष रंजन पर 4 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था. मौके से एक AK 47, 1 पिस्टल, 9 एमएम के तीन दर्जन कारतूस और एक बाईक बरामद हुई है. झारखंड में आशीष रंजन की हत्या, रंगदारी और फ़िरौती वाले कई केस उस पर थे. धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या का भी वो आरोपी है जिसकी जिम्मेदारी उसने एक वायरल वीडियो के माध्यम से क़बूल की थी.

अमन सिंह की हत्या के बाद राइट हैंड आशीष रंजन ही उसका साम्राज्य चला रहा था, मौके से बदमाश आशीष का एक साथी फरार हो गया है. आशीष रंजन अपने साथी संग प्रयागराज में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. उसे रोकने पर उसने AK 47 से एसटीएफ टीम पर फ़ायर कर दिया. एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में ढ़ेर हुआ है. ये मुठभेड़ गंगानगर जोन के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के शिवराजपुर चौराहे पर हुई.

बताया जा रहा है कि झारखंड सीआईडी की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ था कि अमन सिंह को मरवाने में मुन्ना बजरंगी का एक शार्प शूटर भी शामिल था. यूपी पुलिस को इनपुट मिला था कि फरार आशीष रंजन यूपी के पूर्वांचल के जिलों में पनाह लिए हुए है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashish Ranjan Killed In Encounter, Jharkhand Criminal Ashish Ranjan, Jharkhand
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com