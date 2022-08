Pumpkin Seeds For Weight Loss: झटपट घटाना है वजन तो आज से ही डाइट में शामिल करें कद्दू के बीज, मिलेगी स्लिम और ट्रिम बॉडी

1. सेहत के लिए सुपरफूड-

कद्दू के बीज स्वादिष्ट तो होते ही हैं पोषक भी होते हैं. कई रिसर्च में पाया गया है कि ये शरीर को आश्चर्यजनक फायदा पहुंचाते हैं. इसे आप पॉवरपैक सुपरफूड स्नैक्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कद्दू के बीज में लो कैलोरी होती है. इसकी हर सर्विंग यानी 30 ग्राम में करीब 151 कैलोरी पायी जाती है. पंपकिन सीड्स प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है. अगर 30 ग्राम कद्दू के बीज में पोषक तत्वों की बात करें तो फाइबर- 1.5 ग्राम, प्रोटीन- 3.70 ग्राम, फैट-6.80 ग्राम, कार्ब्स- 2.10 ग्राम, शुगर- 0.20 ग्राम के अलावा, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पोटैशियम, विटामिन-बी और फोलेट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसमें पाया जाने वाला प्लांट कंपाउंड सेहत का सुपरपैक होता है.

2. झटपट वजन घटाने में मददगार-

वजन घटाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है तो कद्दू के बीज का नियमित रुप से सेवन करें. नाश्ते में कद्दू के बीज खाने से तेजी से वजन कम हो सकता है. ये बीज फैट को जलाने और मसल्स के लिए बेस्ट माने जाते हैं. इसमें कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है. फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है. इसलिए नाश्ते में एक बार इसे खाने के बाद दिन भर भूख कम लगती है और आप कम खाना खाते हैं. इससे आपका वजन नहीं बढ़ता. जिंक वसा को जलाता है और शरीर को लाभ पहुंचा सकता है.

कद्दू के बीज का सेवन कैसे करें- How To Uses Of Pumpkin Seeds:

कद्दू के बीज ड्राई रोस्ट करके स्नैक के रूप में खा सकते हैं.

दही, स्मूदी या अकाई बाउल में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

पैनकेक या वेफल बनाने वाले बैटर में बना सकते हैं.

ब्रेड या सीड केक के लिए बेकिंग मिक्स में डालकर यूज कर सकते हैं.



एक दिन में कद्दू के बीज की कितनी मात्रा खानी चाहिए-How Much Pumpkin Seeds Should Be Eaten In A Day:

वजन ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा कद्दू के बीज खाना स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डाल सकते हैं. इसलिए इन्हें एक उचित मात्रा में लेना चाहिए. एक्सपर्ट बताते हैं कि हर दिन सिर्फ 15 ग्राम कद्दू के बीज का सेवन ही करना चाहिए. इसे मॉडरेशन में ही खाना चाहिए. इससे ज्यादा सेवन करने पर पेट फूलने या पेट संबंधित कोई समस्या हो सकती है. इसका कारण फाइबर की ज्यादा मात्रा होती है, जो शरीर पर साइड इफैक्ट भी डाल सकती है.

