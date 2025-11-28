Winter Special Paratha Recipe: आलू मेथी नहीं एक बार ट्राई करें मटर का स्वादिष्ट पराठा, छोटे से लेकर बड़े तक करेंगे तारीफ

ठंड का मौसम आते ही हममें से ज्यादा तर लोग ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में पराठा खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी पराठा खाने के शौकीन हैं लेकिन आलू और मेथी का नहीं खाना चाहते हैं, तो सर्दियों के मौसम में आने वाली फ्रेश मटर से पराठा बना सकते हैं. इसे स्वाद और सेहत से भरपूर माना जाता है. मटर से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. इसे पुलाव, बिरयानी, सब्जी आदि में एड कर सकते हैं. आपको बता दें कि मटर में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, फोलेट, B6, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट और कई फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं मटर का पराठा.

कैसे बनाएं मटर का पराठा- (How To Make Matar Ka Paratha)

सामग्री-

मटर (छीले और उबले हुए)

गेहूं का आटा

घी

जीरा

नमक

गरम मसाला पाउडर

काली मिर्च पाउडर

धनिया पत्ती (कटी हुई)

पानी (आटा गूंथने के लिए)

विधि-

मटर का स्वादिष्ट पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, नमक, और घी मिलाएं. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें. आटे को कुछ मिनट तक गूंथने के बाद, इसे रख दें. एक पैन में घी गरम करें और इसमें जीरा डालें. जब जीरा चटकने लगे, तो इसमें उबले हुए मटर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और धनिया पत्ती डालकर मिलाएं. इसे कुछ मिनट तक पकाएं. आटे को 2 बराबर भागों में बांट लें. एक भाग को लेकर इसे गोल आकार में बेल लें. इसमें मटर का मिश्रण रखें और चारों तरफ से बंद कर दें. एक तवे को गरम करें और पराठा सेंकें. पराठा को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें. इसमें घी अपनी पसंद से ज्यादा या कम लगा सकते हैं. पराठा बनकर तैयार है.

मटर खाने के फायदे- (Matar Ka Paratha Khane Ke Fayde)

ठंड के मौसम में मटर का सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसके सेवन से पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. मटर में विटामिन-सी, मैग्नीशियम, पोटैशियम और कैल्शियम जैसे पोषक पाए जाते हैं जो हार्ट को हेल्दी रखने और स्किन के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं. इतना ही नहीं इसके सेवन से मेमोरी को भी अच्छा रख सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)