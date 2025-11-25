Winter Special Paratha Recipe: स्वाद ही नहीं सेहत में भी कमाल हैं मूली के पराठे, फटाफट नोट करें रेसिपी

ठंड के मौसम में आने वाली फ्रेश मूली का स्वाद ही अलग होता है. मूली से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. लेकिन इसकी तेज महक के कारण कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं. अगर आप भी कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे घर वाले खा-कर खुश हो जाएं तो आप मूली के पराठे ट्राई कर सकते हैं. मूली के पराठे स्वाद और सेहत से भरपूर होते हैं. क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन-ए, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, फास्फोरस जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं मूली के पराठे बनाने की रेसिपी और फायदे.

कैसे बनाएं मूली के पराठे- (How To Make Mooli Paratha)

मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आप पहले, आटा और तेल के साथ एक नरम आटा गूंथ लें. इसे कुछ देर रेस्ट दें. इसी बीच, मूली को अच्छे से धोकर, छीलकर कद्दूकस कर लें. स्टफिंग तैयार करने के लिए मूली को निचोड़ कर एक बाउल में निकाल लें. कटी हुई हरी मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और ताज़ा हरा धनिया डालें. सब चीजों को एक साथ मिला लें. तैयार आटे को समान भागों में बांट लें. मूली का मिश्रण से भरें, आटे को चारों तरफ से बंद कर दें. इसे समान रूप से बेल लें. एक तवा मीडियम आंच पर गर्म करें, पराठा डालें और इसे पकने दें. अब पराठे को पलट दें और थोडा़ सा घी लगाएं. इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें. मूली पराठा बनकर तैयार है इसे ब्रेकफास्ट में लंच या डिनर में कभी भी खा सकते हैं.

मूली पराठा खाने के फायदे- (Mooli Paratha Khane Ke Fayde)

मूली पराठा खाने के एक दो नहीं बल्कि कई फायदे हैं. मूली में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मददगार है. अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने और संक्रमण से बचाने में मददगार है. मूली एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार है ये लिवर व किडनी को हेल्दी रखने में मददगार है.

