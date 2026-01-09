The Raja Saab Review: सिनेमाघरों में आई प्रभास की द राजा साब, इंटरनेट यूजर्स ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख दिया रिएक्शन

The Raja Saab Social media Review: पिछले काफी समय से चर्चा में रही प्रभास की द राजा साब सिनेमाघरों में 9 जनवरी 2026 को रिलीज हो गई है. फिल्म को संक्रांति फेस्टिव सीजन के चलते रिलीज किया गया है, जो फैमिली एंटरटेनर कही जा रही है. लेकिन इन चर्चा के बीच एक्स (पहले ट्विटर) पर फिल्म को लेकर मिक्स रिव्यू देखने को मिल रहा है. द राजा साब का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले लोगों ने फिल्म के बारे में अपने नजरिया शेयर किया है. जहां कुछ लोगों ने प्रभास की तारीफ की है तो वहीं संजय दत्त की फिल्म में बैकस्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है. हालांकि वीएफएक्स को लेकर फैंस के बीच नाराजगी भी देखने को मिली है.

द राजा साब का एक्स रिव्यू

एक एक्स यूजर ने द राजा साब का रिव्यू देते हुए लिखा, पहले हाफ में द राजा साब इंटरवल की तरफ अच्छे से बढ़ती है. हालांकि इंटरवल से थोड़ा पहले फिल्म खींची खींची नजर आती है. संजय दत्त की बैकस्टोरी शाइन करती है. वहीं फिल्म का वीएफएक्स इफेक्टिव है. जबकू सेकंड हाफ में फिल्म के लिए बहुत जरुरी है. जबकि पहला हाफ ठीक ठाक है. दूसरे यूजर ने लिखा, इंटरवल से पहले मैडनेस. रोंगटे खड़े कर देने वाला. जबकि तीसरे यूजर ने पहले हाफ को कमजोर बताया तो वहीं दूसरे हाफ को अच्छा और दिलचस्प बताया है.

द राजा साब के बारे में

रिपोर्ट्स की मानें तो द राजा साब की कहानी एक लालची आदमी की है, जो अपने दादा का पुश्तैनी घर बेचना चाहता है, जिसके साथ डार्क सुपरनेचुरल सीक्रेट्स छिपे हैं. फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं. जबकि संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब अहम किरदारों में हैं. वहीं तेलुगू डेब्यू मालविका मोहनन ने किया है.