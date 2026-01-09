एलिस पेरी ने बाबर आजम को शादी के लिए किया 'प्रपोज', क्या पाकिस्तानी स्टार ने भी मान ली बात?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार वह अपने खेल को लेकर नहीं बल्कि किसी दूसरी वजह से चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनकी काफी सारी तस्वीरें वायरल हो रही है. जहां बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला स्टार क्रिकेटर एलिस पेरी (Ellyse Perry) ने उन्हें शादी के लिए बीच मैदान में प्रपोज किया है. उन्होंने पेरी के इस प्रपोजल को स्वीकार भी कर लिया है. जिसके बाद से क्रिकेट जगत में तहलका मच गया है. हर कोई जानना चाहता है कि क्या यह खबर सच है? अगर आप भी हैरान हैं और खबर की सच्चाई जानना चाहते हैं तो उसका जबाव हम लेकर आए हैं. यह खबर सरासर झूठ है. पेरी ने बाबर को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया है. यह लोगों की तरफ से केवल अफवाहें फैलाई जा रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ पोस्ट इस प्रकार हैं-

@ankitmalik22 नाम के फैन ने लिखा है, 'एलिस पेरी ने लाइव टीवी पर बाबर आजम को शादी के लिए प्रपोज किया.'

BBL में रनों के लिए जूझ रहे हैं बाबर आजम

बाबर आजम मौजूदा समय में BBL में शिरकत कर रहे हैं. जहां उनका बल्ला बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है. टूर्नामेंट में उन्होंने खबर लिखे जाने तक कुल कुल सात मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से सात पारियों में (14+2+58*+2+58+9+2) 145 रन निकले हैं, जो उनकी मौजूदा छवि के हिसाब से सही नहीं कहा सकता है.

तीन बार छू पाए हैं दहाई का आंकड़ा

BBL में बाबर अबतक केवल तीन बार दहाई के आंकड़े को छू पाए हैं. नहीं तो वह हर मुकाबले में वह सिंगल डिजिट में ही आउट हुए हैं. मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ खेली गई 58 रनों की नाबाद पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

