एलिस पेरी ने बाबर आजम को शादी के लिए किया 'प्रपोज', क्या पाकिस्तानी स्टार ने भी मान ली बात?

क्या एलिस पेरी ने वास्तव में बाबर आजम को शादी के लिए प्रपोज किया है? जानें वायरल हो रही खबरों की असल सच्चाई.

  • बाबर आजम को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलिस पेरी द्वारा शादी के प्रस्ताव देने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी
  • बाबर आजम और एलिस पेरी के बीच शादी का कोई प्रस्ताव या स्वीकारोक्ति वास्तविकता में नहीं है, यह अफवाहें हैं
  • सोशल मीडिया पर कई उपयोगकर्ताओं ने बाबर आजम को शादी के लिए प्रपोज करने की झूठी खबरें साझा कीं
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार वह अपने खेल को लेकर नहीं बल्कि किसी दूसरी वजह से चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनकी काफी सारी तस्वीरें वायरल हो रही है. जहां बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला स्टार क्रिकेटर एलिस पेरी (Ellyse Perry) ने उन्हें शादी के लिए बीच मैदान में प्रपोज किया है. उन्होंने पेरी के इस प्रपोजल को स्वीकार भी कर लिया है. जिसके बाद से क्रिकेट जगत में तहलका मच गया है. हर कोई जानना चाहता है कि क्या यह खबर सच है? अगर आप भी हैरान हैं और खबर की सच्चाई जानना चाहते हैं तो उसका जबाव हम लेकर आए हैं. यह खबर सरासर झूठ है. पेरी ने बाबर को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया है. यह लोगों की तरफ से केवल अफवाहें फैलाई जा रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ पोस्ट इस प्रकार हैं-

@ankitmalik22 नाम के फैन ने लिखा है, 'एलिस पेरी ने लाइव टीवी पर बाबर आजम को शादी के लिए प्रपोज किया.'

@Kshitij_Xtra नाम के क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, 'एलिस पेरी ने बीबीबीएल के दौरान बाबर आजम को शादी का प्रस्ताव दिया, बाबर ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.'

@BajwaKehtaHaii नाम के शख्स ने लिखा है, ' BBL में प्यार का खेल.'

@WealthArigato ने लिखा है, 'एलिस पेरी ने बीबीबीएल में बाबर आजम को शादी का प्रस्ताव दिया.'

BBL में रनों के लिए जूझ रहे हैं बाबर आजम

बाबर आजम मौजूदा समय में BBL में शिरकत कर रहे हैं. जहां उनका बल्ला बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है. टूर्नामेंट में उन्होंने खबर लिखे जाने तक कुल कुल सात मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से सात पारियों में (14+2+58*+2+58+9+2) 145 रन निकले हैं, जो उनकी मौजूदा छवि के हिसाब से सही नहीं कहा सकता है.

तीन बार छू पाए हैं दहाई का आंकड़ा

BBL में बाबर अबतक केवल तीन बार दहाई के आंकड़े को छू पाए हैं. नहीं तो वह हर मुकाबले में वह सिंगल डिजिट में ही आउट हुए हैं. मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ खेली गई 58 रनों की नाबाद पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

Pakistan, Mohammad Babar Azam, Cricket
