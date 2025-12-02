Winter Special Paratha Recipe: पराठा खाने के हैं शौकीन तो एक बार जरूर ट्राई करें बथुआ से बने स्वादिष्ट पराठे, फटाफट नोट करें रेसिपी

Bathua Paratha Recipe: भारतीय खाना अपने अनोखे स्वाद और वैराइटी के लिए जाना जाता है. आपको बता दें कि यहां आपको खाने की तरह-तरह की वैराइटी मिलेंगी जिससे आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं. अगर आप भी पराठा खाने के शौकीन हैं और स्वाद के साथ सेहतमंद भी रहना चाहते हैं, तो बथुआ के पराठे ट्राई कर सकते हैं. बथुआ साग से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती है. आपको बता दें कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ़ाइबर, प्रोटीन, मैंगनीज़, पोटैशियम जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं बथुआ की पराठे और क्या हैं फायदे.

कैसे बनाएं बथुआ के पराठे-(How To Make Bathua Paratha Recipe At Home)

सामग्री-

बथुआ के पत्ते

आटा

आलू

अजवाइन

लाल मिर्च

हरी मिर्च कटी

हींग

नमक – स्वादानुसार

घी या तेल

विधि-

बथुआ के स्वादिष्ट पराठे बनाने के लिए सबसे पहले बथुआ की भाजी को अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लें. इसके बाद एक बर्तन में आटा डाल दें. इसमें अजवाइन, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक और बथुआ की कटी पत्तियों को डाल दें. अब पानी डालकर इस आटे को अच्छी तरह से गूंथ लें. इसके बाद आटे को सैट होने के लिए आधा घंटे तक ढककर रख दें. इसके बाद आटे की लोइयां बनाकर पराठे बेल लें. अब एक नॉनस्टिक तवा लें और उसे मीडियम आंच पर गैस पर रख दें. जब तवा गर्म हो जाए तो उस पर बेलकर रखा पराठा डाल दें. पराठा जब एक तरफ से सिंक जाए तो उसे पलट दें और दूसरी तरफ तेल या घी लगा दें. कुछ देर बाद पराठे को दोबारा पलट दें. इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक पराठे को अच्छी तरह से सेंक लें. बथुआ का पराठा बनकर तैयार है इसे आप अचार चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं.

बथुआ पराठा खाने के फायदे- (Bathua Paratha Khane Ke Fayde)

बथुआ पराठे में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो आंतों की गंदगी को साफ करने और पाचन को बेहतर रखने में मददगार हैं. इसके सेवन से कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है. इतना ही नहीं इसमें कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जो वजन को घटाने में मददगार हैं. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

