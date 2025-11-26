Winter Special Paratha Recipe: सेहत का खजाना है मेथी से बना पराठा, इन लोगों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल

ठंड का मौसम आते ही हम सभी तरह-तरह के साग को डाइट में शामिल करना शुरू कर देते हैं. अगर आप भी विंटर स्पेशल मेथी खाना पसंद करते हैं, तो एक बार जरूर बनाएं मेथी के स्वादिष्ट पराठे. मेथी पराठा न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल माना जाता है. मेथी के पत्ते में फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, कॉपर, पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं मेथी का पराठा और किसे करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं मेथी का पराठा- (How to make methi paratha)

सामग्री-

मेथी के पत्ते (बारीक कटी हुई)

बेसन

गेहूं का आटा

जीरा

हरी मिर्च-अदरक का पेस्ट

लाल मिर्च पाउडर

दही

तेल

नमक

विधि-

मेथी का पराठा बनाने के लिए आपको मेथी के पत्ते तोड़ लेना है. तोड़े हुए पत्तों को पानी से भरे प्याले में डालकर अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद मेथी के पत्तों को बारीक काट लें. अब एक परात में एक कप गेहूं का आटा और बेसन छान लें. उसमें जीरा, हरी मिर्च-अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, दही, एक बड़ा चम्मच तेल, बारीक कटी मेथी और नमक डालें. सभी को अच्छे मिलाते हुए नरम आटा गूंध लें. आटे को किसी कपड़े या प्लेट से ढक कर कुछ मिनट के लिए अलग रख दें. पराठा बेलने की तैयारी करें, एक बार फिर से आटे को अच्छे से मसल लें. आटे से लोई निकाल कर उसे बॉल की तरह गोल आकार दें और लोई को गोल बेल लें. आप गोल पराठा बनाना चाहते हैं तो इसे ऐसा ही रहने दें या तिकोना शेप देना चाहते हैं, तो गोल बेल कर बीच में तेल लगा लें और फिर दो बार फोल्ड करके तिकोना आकार दें. अब आटा लगाकर इसे तिकोना बेल लें. अब मीडियम आंच पर तवा गरम करें. इसके ऊपर बेला हुआ पराठा रखें और दोनों तरफ से तेल या बटर लगाकर सेंक लें. पराठ बनकर तैयार है इसे आप दही, अचार और चटनी के साथ खा सकते हैं.

मेथी पराठा खाने के फायदे- (Methi Paratha Khane Ke Fayde)

मेथी में फाइबर भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने और कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि मेथी में मौजूद गैलेक्टोमैनन नामक तत्व ब्लड शुगर के लेवल को कम करते हैं. इतना ही नहीं इसके सेवन से वजन को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है.

