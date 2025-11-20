Winter Special Paratha Recipe: स्वाद ही नहीं सेहत से भी भरपूर है गोभी पराठा, नोट करें आसान रेसिपी

ठंड के मौसम में तरह-तरह के पराठा बनाएं और खाए जाते हैं. जब भी इंडियन ब्रेकफास्ट की बात आती है पराठे का नाम सबसे पहले लिया जाता है. शायद इसका एक कारण ये भी कि वैराइटी इतनी होने की वजह से हम इससे बोर नहीं होते हैं. अगर आप भी पराठा खाने के शौकीन हैं तो एक बार गोभी के स्वादिष्ट पराठे जरूर ट्राई करें. इसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करते हैं. आपको बता दें कि गोभी में विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, विटामिन बी 9, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी6 जैसे अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं.

ये भी पढ़ें- आज डिनर में क्या बनाऊं: मीठा देखकर जी ललचाए, तो घर में झटपट ब्रेड से बनाएं शाही टुकड़ा, नोट करें रेसिपी

कैसे बनाएं गोभी के पराठे- (How To Make Gobhi Paratha Recipe)

सामग्री-

गेहूं का आटा

घी

भरावन सामग्री-

गोभी, कद्दूकस

हरा धनिया, टुकड़ों में कटा हुआ

अदरक, बारीक कटा हुआ

हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ

नमक

नींबू का रस

वि​धि-

गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को गूंथ लें. कुछ देर के लिए इसे रेस्ट दें. गोभी को कद्दूकस करने के बाद हल्के हाथों से निचोड़ लें ताकि इसमें से पानी निकल जाए. अब एक पैन में तेल गरम करें और उसमें जीरा डालें. जब जीरा चटक जाए, तो इसमें हरी मिर्च, अदरक, हींग, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक डालें. फिर इसमें कद्दूकस की हुई गोभी डालकर 4-5 मिनट तक चलाते हुए पकाएं. आखिर में ऊपर से धनिया पत्ता डालकर गैस बंद कर दें. आपका भरावन तैयार है. अब आटे से एक छोटी लोई लें. लोई को हल्का बेल लें. किनारों को कप की शेप में हल्का मोड़ लें. बीच में गोभी का मिश्रण रखें. इसे चारों ओर से बंद कर लें. बेल लें. हल्का सूखा आटा लगाएं, जिससे ये बेलते समय न फटे. तवा को आंच पर गर्म कर लें. जब तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए, तो आंच को हल्का कर दें. बेला हुआ पराठा डालें. जब किनारे हल्के फूलने लगें, तो इसके ऊपर घी लगाएं. जब ये एक तरफ से सिंक जाए, तो इसे पलट लें. दूसरी तरफ से भी सेंके. आंच से उतारकर इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व करें.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)