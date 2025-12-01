बाल झड़ते हैं तो कौन सा विटामिन लेना चाहिए?

Hairfall Kyu Hota Hai: बाल झड़ने की समस्या से पुरुष और महिलाएं दोनों ही परेशान हैं. कुछ लोग इसे उम्र का असर मानते हैं, तो कई मौसम या बालों के गलत प्रोडक्ट्स का दोष देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं लगातार बाल झड़ने के पीछे का कारण आपकी सेहत से जुड़ा है. जी हां, शरीर में विटामिन की कमी के कारण बालों का पतला होना, टूटना और ज्यादा झड़ना आम है. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कौन से विटामिन बालों के लिए जरूरी हैं, उनकी कमी से क्या नुकसान होते हैं और कैसे आप अपने आहार में सुधार कर बालों को मजबूत बना सकते हैं.

कौन सा विटामिन मेरे बालों का झड़ना बंद कर देगा?

विटामिन डी: विटामिन डी बालों की जड़ों को बढ़ाने में बेहद जरूरी माना जाता है. शरीर में इसकी कमी से बाल पतले और कमजोर हो सकते हैं. शरीर में इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में संतरा, फिश, अंडा, मशरूम और अनानास जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं और शरीर में इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं.

विटामिन बी कॉम्प्लेक्स: विटामिन बी7, बी6 और बी12 बालों के विकास के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं. शरीर में बायोटिन की कमी से बालों का टेक्सचर खराब हो सकता है और बाल टूटने लग सकते हैं. विटामिन बी12 की कमी से खून में ऑक्सीजन का फ्लो कम हो सकता है, जिससे जड़ों को पोषण नहीं मिलता और बाल झड़ सकते हैं. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूरा करने के लिए खाने में सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स, दालें, अंडे, दूध और दही शामिल करना फायदेमंद माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)