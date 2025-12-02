रोज-रोज बाल गिर रहे हैं? बालों का झड़ना कैसे रोकें? वजह शैंपू नहीं, आपके स्कैल्प में जमी गंदगी है

Balo Ka Jhadna Rokne Ke Upay: आजकल ज्यादातर लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं. सुबह उठते ही तकिये पर बाल, नहाते समय बाल और कंघी में भी ढेर सारे बाल देखकर माथा चकरा जाता है. यह समस्या सिर्फ उम्र बढ़ने से नहीं होती है. लाइफस्टाइल, खानपान, गलत तरीके से बाल धोना और स्कैल्प की देखभाल न करना इसके बड़े कारण हैं. इंस्टाग्राम हेल्थ कोच फिटविथप्रथम (@fitwithpratham) ने इसी पर एक वीडियो में बताया कि अगर आप अपने स्कैल्प को सही तरीके से साफ रखेंगे, तो बाल झड़ने के चांस काफी कम हो सकते हैं. आइए जानते हैं हेयरफॉल से बचने के लिए क्या करना चाहिए और इसकी असली वजह क्या है.

बाल झड़ने का असली कारण क्या है?

हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, जिसे DHT (Dihydrotestosterone) कहते हैं. यह हार्मोन धीरे-धीरे बालों की जड़ों को पतला और कमजोर करने लगता है. जब यह स्कैल्प पर मौजूद ऑयल यानी सीबम में मिलकर जड़ों के आसपास जम जाता है, तो बालों को मिलने वाले पोषक तत्व और ऑक्सीजन रुक जाते हैं. मतलब, बालों की जड़ें सांस ही नहीं ले पातीं और जब जड़ें कमजोर होंगी, तो बाल भी गिरेंगे.

रेगुलर बाल धोना जरूरी | Regular Hair Wash

बहुत लोग सोचते हैं कि रोज बाल धोने से बाल झड़ते हैं, इसलिए नहीं धोना चाहिए. लेकिन 'फिटविथप्रथम' के अनुसार, समस्या बाल धोने में नहीं, बल्कि स्कैल्प को गंदा छोड़ देने में है. अगर आप हफ्ते में 5-6 दिन जिम करते हैं, पसीना बहता है, धूल-मिट्टी में रहते हैं और फिर बाल नहीं धोते, तो स्कैल्प में तेल और पसीना जमा होकर DHT को और ज्यादा फंसा देता है. इसलिए हल्के, सल्फेट-फ्री शैंपू से दिन में 1 बार भी बाल धोना ठीक है. लेकिन हेयरवॉश करते समय 2 काम जरूर करना चाहिए. पहला शैंपू लगाने के बाद स्कैल्प पर 2 मिनट हल्की मसाज करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. दूसरा बड़े झाग और हार्ड शैंपू से बचना चाहिए.

DHT को ब्लॉक करने वाली चीजें स्कैल्प को कैसे मिलेंगी?

जब स्कैल्प पर तेल और गंदगी जमी रहती है, तब कोई भी सीरम, तेल या दवा असर नहीं करती, लेकिन अगर स्कैल्प साफ है, तब ये चीजें जल्दी और असरदार तरीके से जड़ों तक पहुंचती हैं. DHT को कम करने के लिए कुछ नेचुरल तत्वों का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है. इसमें सॉ पाल्मेटो, रोजमेरी तेल, कद्दू के बीज, कलौंजी का तेल शामिल हैं. इनका फायदा तभी होगा, जब रास्ता साफ होगा.

बालों के लिए डाइट भी जरूरी है | What Is The Best Diet For Your Hair?

वीडियो में बताया गया है कि बालों की देखभाल सिर्फ बाहर से करने से कुछ नहीं होगा. बालों की जड़ें खून से पोषण लेती हैं. अगर ब्लड में पोषक तत्व कम हैं, तो अच्छे शैंपू भी काम नहीं करेंगे. इसके लिए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, ताकि शरीर में इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रहे. जिंक और मैग्नीशियम अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. दिनभर में 6-8 गिलास पानी पिएं ताकि स्कैल्प ड्राई न हो. जंक फूड, ओवर-शुगर और सोडा कम करें क्योंकि इंसुलिन जितना ज्यादा होगा, DHT उतनी तेजी से बढ़ेगा.

नींद को न करें इग्नोर

'फिटविथप्रथम' के वीडियो के अनुसार, बाल सिर्फ दिन में नहीं, रात में सोते समय रीजनरेट होते हैं. अगर आप 6-8 घंटे की गहरी नींद नहीं लेते, तो शरीर में तनाव बढ़ेगा. तनाव बढ़ते ही कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और यह सीधे DHT को बढ़ाता है. गहरी नींद बालों की जड़ों के लिए बेहद जरूरी हैं.

