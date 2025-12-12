क्या खाने से बाल झड़ते हैं? ये फूड्स बन रहे हैं आपके हेयरफॉल का कारण, जानकर रह जाएंगे हैरान

Foods That Cause Hair Loss In Females: आज के समय में हेयरफॉल की समस्या आम बन गई है. पुरुष हों या माहिलाएं, लगभग हर कोई इस परेशानी से जूझ रहा है. वैसे तो बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल असंतुलन, स्ट्रेस, नींद की कमी, प्रदूषण या जेनेटिक, लेकिन क्या आप जानते हैं? आपके खाने-पीने की आदतें भी बालों के झड़ने की वजह बन रही हैं. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने. यहां कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो आपके झड़ते बालों का कारण बन रही हैं.

किस खाने से बाल ज्यादा झड़ते हैं?

चीनी: जरूरत से ज्यादा चीनी खाने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, जिससे हार्मोनल असंतुलन हो सकता है और जब शरीर में इंसुलिन का स्तर गड़बड़ाता है, तो एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो हेयर फॉलिकल को कमजोर कर सकते हैं. जिसकी वजह से बालों का झड़ना बढ़ सकता है.

जंक फूड: अगर आपको भी बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ और पैकेज्ड स्नैक्स खाने शौक है, तो आज से बदल लें अपनी ये आदत. इसमें ट्रांस फैट, सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकती है, जिससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है और बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं.

ज्यादा नमक: जरूरत से ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी की मात्रा कम हो सकती है और बाल ड्राई हो सकते हैं. अगर आप ज्यादा मात्रा में नमक खाते हैं, तो अपनी आदत को बदल लें. नमक का सेवन बालों की नमी को खत्म कर सकता है, जिससे वे टूट और झड़ सकते हैं.

