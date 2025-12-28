Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी बेसन के अप्पे, नोट कर लें यूनिक रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप भी अपने बच्चे के लिए टिफिन में कुछ टेस्टी और अलग बनाकर उनको सरप्राइज देना चाहते हैं तो आज हमारे पास आपके लिए है एक बेहद ही टेस्टी रेसिपी. जिसे खाकर आप अपने बच्चे को कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाकर खिला सकती हैं. हम आपको बताएंगे बेसन के अप्पे बनाने की रेसिपी. ये आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होते हैं.

बेसन अप्पे बनाने के लिए सामग्री ( Besan Appe Ingredients)

बेसन- 1 कप

दही- 1/2 कप

प्याज- 1 (बारीक कटा हुआ)

हरी मिर्च- 1 (बारीक कटी हुई)

सूजी- 1/2 कप

अदरक- 1 (कद्दूकस किया हुआ)

धनिया पत्ती- 2 बड़े चम्मच (बारीक कटी हुई)

बेकिंग सोडा- 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच

शिमला मिर्च- 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)

टमाटर- 1 (बारीक कटा हुआ)

नमक- स्वादानुसार

तेल- जरूरत के अनुसार

बेसन अप्पे को कैसे तैयार करें?

ये भी पढ़ें: Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी रवा इडली, नोट कर लें आसान रेसिपी

बेसन के अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में बेसन, सूजी और दही डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें. कुछ देर बाद इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कद्दूकस किया हुआ अदरक और धनिया पत्ती को डाल दें. इसके बाद इसमें हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को बारीक काट कर डाल दें. सभी चीजों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अप्पे पैन को गर्म करने के लिए रख दें. इसें थोड़ा सा तेल लगाएं. इसके बाद तैयार बैटर में सोडा मिलाएं और मिक्स कर के इस मिश्रण को अप्पे के सांचों पर भर दें. सांचे को ढककर धीमी आंच पर थोड़ी देर पका लें. जब ये एक तरफ से पक जाए तब आप अप्पे को पलटकर दूसरे तरफ से भी पका लें. दोनों तरफ से अच्छे से पक जाने पर गैस बंद कर दें. बेसन अप्पे को आप हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ बच्चे के लिए टिफिन में पैक कर दें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)