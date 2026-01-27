विज्ञापन
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी और हेल्दी बनाना पैनकेक, चीनी की जगह इस चीज को मिलाकर करें मीठा

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चों के लिए अगर आप लंच में कुछ मीठा और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आज हमारे पास आपके लिए एक ऐसी रेसिपी है जो आपके बच्चे को जरूर पसंद आएगी.

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी पैनकेक.

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चों के लिए अगर आप लंच में कुछ मीठा और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आज हमारे पास आपके लिए एक ऐसी रेसिपी है जो आपके बच्चे को जरूर पसंद आएगी. आप बच्चे के लिए टेस्टी बनाना पैनकेक बना सकते हैं. इस पैनकेक को बनाने के लिए आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे आप बच्चे के टिफिन में, ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते में भी दे सकते हैं. तो चलिए जानते हैं टेस्टी और हेल्दी बनाना पैनकेक बनाने की रेसिपी. 

बनाना पैनकेक सामग्री

  • पके हुए केले- 2-3
  • मैदा- 1 कप
  • पानी- जरूरत के अनुसार
  • गुड़- स्वादानुसार (कद्दूकस किया हुआ)
  • बेकिंग पाउडर- आधा छोटा चम्मच
  • एक चुटकी नमक
  • वनीला एसेंस- आधा छोटा चम्मच
  • घी या बटर- जरूरत के अनुसार
पैनकेक बनाने के रेसिपी 

बनाना पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में केलों को मैश कर लें. अब इसमें मैदा डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें. अब इसमें गुड़ और पानी डालकर मिलाएं. इसके बाद इसमें बेकिंग सोडा वनीला एसेंस डालकर मिक्स करें. अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे तो इसे पानी मिलाकर पतला कर लें. अब पैन को गर्म करें उसमें घी लगाएं और तैयार बैटर को फैलाएं. एक तरफ पक जाने के बाद इसे पलटकर दूसरी तरफ से अच्छे से पकाएं. आपके टेस्टी पैनकेक बनकर तैयार है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Kids Lunchbox Recipe, Banana Pancake, Quick Lunchbox Recipe, How To Make Pancake
