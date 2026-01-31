ब्रेड के बिना नाश्ते में ऐसे बनाएं प्रोटीन रिच मटर पनीर सैंडविच, स्वाद ले-लेकर खाएंगे बच्चे से लेकर बड़े तक

Matar Paneer Sandwich: नाश्ते में सबसे ज्यादा बनने वाली डिश है सैंडविच. अगर आप भी सैंडविच खाने के शौकीन है, लेकिन ब्रेड नहीं खाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको न सिर्फ ब्रेड के बिना बल्कि. प्रोटीन से भरपूर सैंडविच की रेसिपी बता रहे हैं, जिसे बड़े से लेकर बच्चे तक मांग-मांग कर खाएंगे. सबसे अच्छी बात कि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और सब्जियां होती हैं, जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल है. thehealthyrasoi ने अपने इंस्ट्राग्राम पर वीडियो शेयर कर इसकी रेसिपी बताई है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं बिना ब्रेड के सैंडविच- (How To Make Matar Paneer Sandwich)

सामग्री:

बैटर के लिए-

2 कप सूजी

1/2 कप दही

1 गाजर, कद्दूकस की हुई

1/2 कप प्याज, बारीक कटा हुआ

1/4 कप शिमला मिर्च

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च के फ्लेक्स

1 छोटा चम्मच नमक या स्वादानुसार

1 कप पानी या आवश्यकतानुसार

मटर पनीर की फिलिंग के लिए-

1 कप ताज़ी या फ्रोजन मटर

1 कप ताज़ा पनीर

1/2 प्याज

2-3 हरी मिर्च या आवश्यकतानुसार

1/4 कप धनिया पत्ती

1 छोटा चम्मच सैंडविच मसाला या चाट मसाला

1 छोटा चम्मच नमक या स्वादानुसार

सैंडविच मेकर को चिकना करने के लिए थोड़ा सा तेल या घी

विधि-

एक बाउल में सभी सामग्री डालकर अच्छी तरह मिला लें. धीरे-धीरे पानी डालकर गाढ़ा बैटर बना लें. ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दें. स्टफिंग बनाने के लिए मटर को नरम होने तक उबालें. मटर को दरदरा मसल लें, फिर उसमें सभी सामग्री डालकर मिला लें. इलेक्ट्रिक या स्टोव टॉप सैंडविच मेकर को गर्म करें और उसमें थोड़ा तेल या घी लगाएं. वीडियो में दिखाए अनुसार थोड़ा बैटर फैलाएं, फिर उसमें स्टफिंग की परत लगाएं और ऊपर से थोड़ा और बैटर फैला दें. गोल्डन और कुरकुरा होने तक पकाएं. हरी चटनी या टमाटर केचप के साथ सर्व करें.

