बिना ब्रश किए सुबह क्या खाना फायदेमंद है? | Basi Muh Kya Khana Chahiye

Basi Muh Kya Khana Chahiye : दिन की शुरुआत अगर सही तरीके से हो, तो पूरा दिन बेहतर बीतता है. सुबह उठते ही जो चीजें आप खाते या पीते हैं, उनका सीधा असर सेहत पर पड़ता है. आयुर्वेद और मॉर्डन न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट की मानें, तो सुबह बिना ब्रश किए यानी बासी मुंह कुछ खास चीजों का सेवन शरीर को भीतर से मजबूत बनाने में मदद करता है. यह न केवल पाचन को बेहतर बनाता है, बल्कि शरीर की कई छोटी-बड़ी परेशानियों को भी दूर करता है. बासी मुंह खाने का मतलब होता है सुबह उठते ही बिना कुछ साफ किए कुछ ऐसा खाना जो शरीर के लिए फायदेमंद हो.

Khali Pet Kya Khana Chahiye: बहुत से लोग इसे गलत मानते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक विज्ञान के अनुसार बासी मुंह पानी पीना या कुछ खास चीजें खाना शरीर के लिए बेहद उपयोगी है. ऐसे में सवाल उठता है - बासी मुंह क्या खाना चाहिए? कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाली पेट खाने से फायदा होता है?

बासी मुंह क्या खाएं? (Basi Muh Kya Khana Chahiye)

1. लहसुन : लहसुन को सुबह बासी मुंह खाने से शरीर के कई हिस्सों को फायदा होता है. यह पेट की समस्याएं दूर करने में मदद करता है और आंतों को साफ रखता है. लहसुन में मौजूद तत्व शरीर को डिटॉक्स करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं. कैंसर जैसे गंभीर रोगों से लड़ने की क्षमता भी इसमें होती है. हर दिन दो कली लहसुन चबाना फायदेमंद माना गया है.

2. गुड़ : गुड़ का सेवन शरीर को ऊर्जा देता है. सुबह हल्के गर्म पानी के साथ गुड़ खाने से पेट साफ रहता है और गैस या एसिडिटी जैसी दिक्कतें नहीं होतीं. जिन लोगों को बवासीर की शिकायत होती है, उनके लिए यह उपाय खासतौर पर लाभदायक माना जाता है.

3. भीगी हुई किशमिश : किशमिश पोषक तत्वों से भरपूर होती है. रात को पानी में भिगोकर रखी गई किशमिश सुबह खाने से शरीर को जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं. यह शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है.

4. भीगे हुए बादाम : बादाम में ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ई और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है. सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खाना आंखों की रोशनी को बेहतर करता है और दिल की सेहत का ख्याल रखता है. यह ब्रैन को भी तेज करता है और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)