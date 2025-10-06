विज्ञापन
सर्दियां आने से पहले आपको बदलनी होंगी ये 5 आदतें, वर्ना जल्दी पड़ सकते हैं आप बीमार

Winter Health Tips: सर्दियों का मौसम जितना प्यारा होता है, उतना ही सतर्क रहने की जरूरत भी होती है. अगर आप इन 5 आदतों को समय रहते बदल लेते हैं, तो न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि पूरे मौसम को हेल्दी और एनर्जेटिक भी रहेंगे.

Winter Health Tips: सर्दियों के आने से पहले ही इन जरूरी आदतों को बदल लें.

Healthy Habits For Winter: हमेशा जब भी मौसम में बदलाव होता है तो सेहत को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है. हाल ही में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. सर्दियों का मौसम ठंडक और आराम तो लेकर आता है, लेकिन साथ ही कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है. जैसे ही तापमान गिरता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है और सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में जल्दी बीमारी पकड़ लेती है.

लेकिन, अगर आप सर्दियों के आने से पहले ही कुछ जरूरी आदतों को बदल लें, तो आप पूरे मौसम में हेल्दी रह सकते हैं. आयुर्वेद और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मौसम बदलने से पहले शरीर को तैयार करना बेहद जरूरी होता है. आइए जानते हैं वो 5 आदतें जिन्हें बदलना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

मौसम बदलने के साथ आप भी बदल लें अपनी ये आदतें

1. ठंडा पानी छोड़ें, गुनगुना पानी अपनाएं

गर्मियों में ठंडा पानी राहत देता है, लेकिन सर्दियों में यह नुकसान पहुंचा सकता है. गुनगुना पानी पीने से पाचन बेहतर होता है और शरीर की गर्मी बनी रहती है. सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना शरीर को डिटॉक्स करता है.

2. हल्का और गर्म भोजन करें

सर्दियों में तला-भुना और भारी खाना पचाना मुश्किल हो जाता है. हल्का, सुपाच्य और गर्म भोजन शरीर को एनर्जी देता है और बीमारियों से बचाता है. अदरक, लहसुन, हल्दी और घी जैसे गर्म तासीर वाली चीजों को भोजन में शामिल करें.

3. शरीर को ढककर रखें, खासकर सुबह-शाम

सर्दी की शुरुआत में लोग अक्सर गर्म कपड़े पहनने में लापरवाही करते हैं. सुबह और शाम के समय तापमान तेजी से गिरता है, जिससे सर्दी-जुकाम हो सकता है. कान, गर्दन और पैर को ढककर रखें ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे.

4. रेगुलर एक्सरसाइज और योग शुरू करें

सर्दियों में शरीर सुस्त हो जाता है, जिससे मेटाबोलिज्म धीमा पड़ता है. रोजाना 20–30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज या योग करने से शरीर एक्टिव रहता है. सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ब्रिस्क वॉक सर्दियों के लिए बेहतरीन हैं.

5. इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ड्रिंक्स का सेवन करें

सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है. तुलसी, अदरक, दालचीनी और हल्दी से बनी हर्बल चाय या काढ़ा पीना फायदेमंद होता है. आंवला, शहद और च्यवनप्राश जैसे आयुर्वेदिक टॉनिक भी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

