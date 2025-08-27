विज्ञापन
विशेष लिंक

आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? 5 फूड्स जो तेज करेंगे नज़र | Ankho Ki Roshni Badhane Wale Food

Ankho Ki Roshni Kaise Badhaye: गलत खानपान और लाइफस्टाइल इसका बड़ा कारण है. लेकिन कुछ आसान और घरेलू चीजें डाइट में शामिल करके आप आंखों को हेल्दी रख सकते हैं और रोशनी बढ़ा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? 5 फूड्स जो तेज करेंगे नज़र | Ankho Ki Roshni Badhane Wale Food
Ankho Ki Roshni Kaise Badhaye | Ankho Ki Roshni Badhane Wale Food : आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए खाएं ये 5 चीजें

आजकल मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन पर घंटों बिताने से बच्चों से लेकर बड़ों तक की आंखें कमजोर हो रही हैं. गलत खानपान और लाइफस्टाइल इसका बड़ा कारण है. लेकिन कुछ आसान और घरेलू चीजें डाइट में शामिल करके आप आंखों को हेल्दी रख सकते हैं और रोशनी बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं 5 तरह के फूड्स के बारे में, जो आंखों की सेहत सुधार सकते हैं.

आंखों के हेल्दी रखने वाले फूड्स (Foods that keep your eyes healthy)

1 गाजर: आंखों का बेस्ट फ्रेंड : गाजर आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है. इसमें विटामिन A और बीटा-कैरोटीन होता है, जो रेटिना को मजबूत करता है और रात में देखने की ताकत बढ़ाता है. रोज एक गाजर खाएं, सलाद बनाएं या जूस पिएं. इसे सब्जी में भी डाल सकते हैं. गाजर आंखों की कोशिकाओं को ताकत देता है और रोशनी लंबे समय तक बनाए रखता है.

Also Read: अंजीर खाने के फायदे और नुकसान | Anjeer Khane Ke Fayde aur Nuksan

2- हरी सब्जियां : पालक, बथुआ, मेथी और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियाँ आंखों के लिए कमाल की हैं. इनमें ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रेटिना को नुकसान से बचाते हैं और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से रोकथाम करते हैं.

Also Read: चिया सीड्स के फायदे, सेवन का तरीका और नुकसान- Chia Seeds in Hindi

3. ड्राई फ्रूट्स: विटामिन E का खजाना : बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स आंखों को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. इनमें विटामिन E और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं. रोज सुबह 5-6 भीगे बादाम या 2-3 अखरोट खाएं. इन्हें स्नैक के तौर पर या सलाद में डाल सकते हैं.

Also Read: कान में हो रहा है दर्द? इन आसान घरेलू उपायों से मिल सकती है राहत | Ear Pain Relief Home Remedies in Hindi

4. विटामिन C वाले फल : संतरा, आंवला, अमरूद और कीवी जैसे फल विटामिन C से भरपूर हैं, जो आंखों की कोशिकाओं को नया जीवन देते हैं. ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और रोशनी बनाए रखते हैं. रोज एक संतरा या आंवला खाएं या इनका जूस पिएं. ये इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं.

Also Read: मोरिंगा पाउडर खाने के फायदे और नुकसान | Moringa Powder Benefits and Side Effect

5- नॉन-वेज और डेयरी प्रोडक्ट्स : अंडे, मछली, चिकन और दही-पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स आंखों के लिए अच्छे हैं. इनमें ल्यूटिन, जेक्सैन्थिन और जिंक होता है, जो रेटिना को डैमेज से बचाता है. मछली में ओमेगा-3 ड्राई आई की समस्या कम करता है. रोज एक अंडा या हफ्ते में 2-3 बार मछली और दही लें.

निष्कर्ष 

ज्यादा देर स्क्रीन न देखें और हर 20-30 मिनट में आंखों को आराम दें. पामिंग जैसी एक्सरसाइज करें और खूब पानी पिएं ताकि आंखों में नमी रहे. नियमित आंखों की जांच करवाएं. धुंधलापन, जलन या सिरदर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Foods That Keep Your Eyes Healthy, Foods For Eyes, Eye Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com