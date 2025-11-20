विज्ञापन
विशेष लिंक

सदगुरु ने बताया सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए, ये 3 चीजें अमृत से कम नहीं, जान लें कैसे करें सेवन

Khali Pet Kya Khana Chahiye: सुबह क्या खाना चाहिए ताकि इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और बीमारियां भी कोसों दूर रहें. सदगुरु ने 3 ऐसी चीजों का मिश्रण बताया है जो किसी अमृत से कम नहीं है. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका.

Read Time: 4 mins
Share
सदगुरु ने बताया सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए, ये 3 चीजें अमृत से कम नहीं, जान लें कैसे करें सेवन
Khali Pet Kya Khana Chahiye: योग गुरु सद्गुरु एक बेहद आसान और प्रभावी सुबह का फार्मूला बताते हैं.

What to Eat on an Empty Stomach in the Morning: आजकल हर कोई अपनी सुबह को हेल्दी तरीके से शुरू करना चाहता है. कई लोग गर्म पानी, हल्दी, नींबू या ग्रीन टी जैसी चीजें लेते हैं, लेकिन योग गुरु सद्गुरु एक बेहद आसान और प्रभावी सुबह का फार्मूला बताते हैं आंवला, शहद और काली मिर्च (Amla, Honey and Black Pepper) का मिश्रण. यह सिर्फ तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत लॉजिक छुपा है. इसमें आंवला से मिलता है विटामिन C और पॉलीफेनॉल के लिए शहद देता है नेचुरल मिठास और आरामदायक मैट्रिक्स, जबकि काली मिर्च का पिपेरिन कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

यानी छोटी-सी शुरुआत लेकिन पूरी सुबह को एनर्जेटिक बनाने वाली. सद्गुरु का मानना है कि अगर सुबह शरीर को सही पोषण मिले, तो इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, पाचन बेहतर होता है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है. यह मिश्रण वैसा ही एक हल्का लेकिन प्रभावी मॉर्निंग टॉनिक है.

आंवला, शहद, काली मिर्च का सेवन करने से क्या होगा? | Amla, Honey and Black Pepper Health Benefits

1. एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून सपोर्ट

आंवला दुनिया के सबसे समृद्ध प्राकृतिक विटामिन C स्रोतों में से एक माना जाता है. इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं. शहद इसमें सॉफ्ट टेक्सचर जोड़ता है, जिससे मिश्रण आसानी से पेट में जाता है और हल्की एनर्जी देता है. काली मिर्च का पिपेरिन कुछ न्यूट्रिएंट्स की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा सकता है, जिससे आंवले के गुण बेहतर तरीके से शरीर में काम कर पाते हैं. अगर आप इसे रोज लेते हैं, तो यह बैलेंस्ड डाइट और अच्छी नींद के साथ आपकी मॉर्निंग फ्रूट रूटीन को और मजबूत बनाता है.

इसे भी पढ़ें: मूली गैस बढ़ाती है या Gas का इलाज है ये? आचार्य बालकृष्ण ने बताया मूली खाने का सही तरीका

2. गले और मौसमी आराम

सर्दियों या मौसम बदलते समय गला अक्सर सूख जाता है या भारी महसूस होता है. शहद गले पर एक कोटिंग बनाकर असहजता कम करता है. वहीं काली मिर्च की गर्माहट सर्दी-जुकाम के शुरुआती दिनों में हल्का आराम दे सकती है. कई लोग इसे आवाज में खिंचाव या थकान महसूस होने पर घरेलू उपाय के तौर पर भी लेते हैं.

3. पाचन में मददगार

आंवले का खट्टापन और काली मिर्च का तीखापन लार और भूख बढ़ा सकता है, जबकि थोड़ा सा शहद उन लोगों के लिए सुबह का खाना आसान बना सकता है जो नाश्ता नहीं करते हैं. इस मिक्स को फाइबर वाले खाने के साथ लेने से, अकेले मिक्स से ज्यादा रेगुलर रहने में मदद मिलती है.

4. यह मिश्रण बनाना है बेहद आसान

आप इसे घर पर 1 मिनट में तैयार कर सकते हैं. 1-2 चम्मच आंवला पाउडर या 10–15 ml ताजा आंवला जूस. 1–2 चम्मच कच्चा शहद. एक चुटकी ताजी पिसी काली मिर्च.

इसे भी पढ़ें: दूध में हरी मिर्च डालकर दही जमाना कितना आसान? ऐसा करने से क्यों जम जाता है दही और सही तरीका क्या है?

  • सबको अच्छे से मिलाएं और खाली पेट या नाश्ते के साथ 1 चम्मच लें.
  • अगर शरीर इसे आसानी से स्वीकार कर ले, तो 3–5 दिन बाद 2–3 चम्मच तक बढ़ाया जा सकता है.
  • मिर्च तेज लगे तो बाद में थोड़ा पानी पी लें.
  • चाहें तो नींबू की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं, लेकिन बहुत गर्म पानी से बचें ताकि विटामिन C और शहद के एंज़ाइम नष्ट न हों.

आंवला-शहद-काली मिर्च का यह मॉर्निंग रूटीन सरल है, प्राकृतिक है और शरीर को दिनभर तैयार करने में सहायक है. हल्के-फुल्के कदम से शुरुआत कीजिए, हो सकता है यही आपकी सुबह की नई हेल्दी आदत बन जाए.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sadhguru, Empty Stomach Food, Khali Pet Kya Khana Chahiye, Amla Honey Pepper Benefits, Amla Honey Pepper Morning Drink, Sadhguru Immunity Booster Recipe, Winter Immunity Foods, Amla Benefits For Immunity, Best Foods To Eat Empty Stomach Morning, What Sadhguru Recommends Eating On An Empty Stomach In The Morning, How To Consume Amla Honey And Pepper For Immunity, Morning Detox Recipe By Sadhguru, Best Natural Remedies For Winter Throat Problems, Is Amla With Honey Good In The Morning, Can Black Pepper Boost Immunity
Get App for Better Experience
Install Now