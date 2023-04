रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, गायब हो जाएंगी झुर्रियां, ग्लो करेगी स्किन

Skin Care: रात को सोने से स्किन का रखें खास ख्याल.

What to Apply on Face at Night in Hindi: आज के समय में ऑफिस और घर के काम की वजह से कई बार महिलाएं न तो अपनी सेहत पर ध्यान दे पाती हैं और न ही अपनी पर्सनल केयर नहीं कर पाती हैं. जिस वजह से कई बार उनको स्किन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. फेस की स्किन एक सेंसेटिव हिस्सा होती है जिसकी देखभाल करने की खास जरूरत होती है. एक्सपर्ट्स की मानें तो अपनी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए सुबह और रात दोनों समय उसको पेंपर करना जरूरी होता है. लेकिन अगर आपके पास दिन में वक्त नहीं है तो आप रात में भी अपने चेहरे पर कुछ खास चीजें अप्लाई कर सकती हैं. जो आपको चेहरे को ग्लोइंग और बेदाग बनाने में मदद करेगा. आपके किचन में मौजूद कुछ चीजों को आप अपने फेस पर लगाकर अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं. आइए जानते हैं रात को चेहरे पर क्या लगाकर सोना चाहिए? (What to Apply on Face at Night in Hindi).How to use cucumber Milk haldi for glowing skin anti ageing skin care